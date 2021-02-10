Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Европе арестованы 45 членов грузинского криминального сообщества

По результатам крупномасштабных полицейских операций "Вор в законе" и "Братва-35", правоохранители органы Италии, Франции, Польши, Бельгии, Словении и Греции арестовали в общей сложности 45 выходцев из Грузии. Все они подозреваются в совершении квартирных краж и отмывании денег.

По сообщению МВД Грузии, операция прошла при непосредственном участии "полицейских атташе", направленных по решению правительства страны в европейские государства для помощи в борьбе против "грузинских криминальных сообществ". Сотрудники МВД Грузии предоставляли европейским коллегам всю информацию о преступниках, обосновавшихся в Евросоюзе в течении последних нескольких лет. В том числе отпечатки пальцев, фотографии и другие данные.

Грузия активно сотрудничает с ЕС в борьбе против грузинских нелегалов, занимающихся в Европе, в основном квартирными кражами. Тем самым Тбилиси пытается предотвратить приостановку "безвизового режима" с Европейским Союзом. О вероятности такого шага неоднократно говорили министры внутренних дел Франции, Италии и ФРГ.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG