Анатомия Википедии

У Википедии нынче – юбилей. Двадцать лет назад свободную электронную энциклопедию основали американцы Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер. Место ее рождения и с тех пор главного офиса – штат Калифорния.

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Елена Холоденко: В первый год жизни Википедии, кроме собственно английского, появились без малого два десятка языковых разделов, включая русский. Украиноязычная Википедия возникла три года спустя. На сегодня королева энциклопедий накопила 40 миллионов статей, а языков общения с читателями у нее – за триста. В электронное закулисье нас проведут википедисты Олег Юнаков и Анатолий Луцюк.

Олег Юнаков – американский архитектор информационных технологий, лауреат международных литературных премий, энциклопедист, редактор и администратор Википедии. Коренной киевлянин, он глубоко исследует киевскую архитектуру, хотя ребенком покинул еще советскую Украину. В разных языковых разделах Википедии есть статьи о книге Олега Юнакова «Архитектор Иосиф Каракис». В целом на счету Юнакова – более двух тысяч собственных вики-статей и 30,5 тысяч дополненных. На это ушло 10 лет.

Олег Юнаков: Для меня Википедия в первую очередь – коллективный сбор данных. Разные люди в разных местах объединяются целью построить наиболее достоверную информацию, которую любой желающий мог бы прочесть. В Википедию каждый приходит за своим. Я пришел подтянуть языки – русский, который учил всего четыре класса, и украинский. Поэтому писал для русско- и украиноязычной Википедий, а также для англоязычной. Я интересуюсь украинской архитектурой и историей разных народов, по этим темам в основном и вносил информацию.

Проект Википедия предполагал, что его участником может быть любой человек

До Википедии были попытки создать научные энциклопедии, которые могли бы дополнять большое количество участников. Одним из них была Нупедия: статьи в нее писались экспертами, а не всеми желающими, а также планировалось получать доход за счет интернет-рекламы в самих статьях. Это была попытка создания коллективного информационного хранилища, максимально доступного любому желающему. Но эти проекты не получили успеха и в итоге закрылись.

Проект Википедия предполагал, что его участником может быть любой человек. Но как следить за качеством информации? Придумали простые правила – пять столпов, на которых базируется редактирование Википедии: 1) содержание статей должно быть энциклопедичным, 2) при внесении информации нужно придерживаться нейтральной точки зрения, 3) энциклопедия является свободной – никто не должен платить ни за внесение, ни за чтение информации, и в ней нет рекламы, 4) есть свод правил, которых нужно придерживаться, 5) нет строгих правил – все правила можно со временем менять. Более мелкие правила отличаются от одного к другому разделу.

Самый высокий ранг того, кто пишет в Википедию статьи, это анонимный редактор. Он может без всякой регистрации создавать статьи, как и тот, у кого есть флаг администратора. С другой стороны, опыт у администратора больше, и косвенно это может влиять на содержание контента. Но на то, как и что создавать, эти флаги не влияют.

Статьи в Википедии не может быть о том человеке или предмете, о котором нет достаточно четкого и верного описания вне Википедии в авторитетных источниках. Тема должна быть значима за пределами Википедии. Запретных тем нет. Например, матерная кричалка о президенте России, которая была использована футбольными фанатами, за счет широкого резонанса стала актуальной и для энциклопедии.

Главное, чтобы информация не нарушала какие-то правила. Например, правило биографии современников, когда вторгаются в личное пространство человека или возникает угроза его безопасности. С другой стороны, нельзя вычищать из Википедии негативную информацию: она должна быть объективной. Также нельзя убрать из статьи о Гитлере то, что он писал планы по уничтожению населения, план «Ост» и другие, потому что сведения полностью подтверждены и как персона он уже не является современником.

Большинство редакторов Википедии – в основном молодежь или люди среднего возраста. Тем, кому 70-80 лет, намного меньше по ряду причин. А авторы пишут о том, что им близко: о понравившихся фильмах, любимых музыкантах, актерах, медийных персон. В основном эти люди – их современники. А тот, кто имеет большее влияние на мир, например, в какой-то научной среде, может быть менее известен создателям вики-контента.

Основной разницей является интерес того или иного языкового слоя к каким-то темам. В одном разделе может быть более популярна тема футбола, в другом – искусства. Различия касаются также самих правил раздела. Обычно короткие разделы бывают более националистично настроены. Те же чеченские разделы, где есть много замечательных статей, могут преподносить темы несколько в ином ключе, чем та же самая информация, к примеру, в русскоязычной Википедии.

Хотя Википедия – не демократия, в ней все основывается на правилах. В украинской Википедии есть много статей о погибших солдатах, которые написаны в память об этих людях. Но, например, в таких разделах, как русский и английский, таких статей не может быть, если солдат не получил высшую награду государства. То есть имеет место определенная градация значимости по людям, безотносительно к тому, из какой страны эти солдаты.

В каждом языковой разделе – своя фауна, микроклимат. Он сильно зависит от тем, на которые пишут редакторы. Войны, ЛГБТ, армяно-азербайджанский конфликт – эти темы, более располагают к разногласиям. В этих сообществах чаще кто-то может обидеться и уйти. Там, где пишут о книгах, художниках, практически невозможно испортить отношения друг с другом.

лет через сто написанный текст никто не будет читать. Его заменит аудио или видео

Википедия – это энциклопедия, а в нашем понимании энциклопедия в первую очередь – написанный текст. Хотя лет через сто написанный текст никто не будет читать. Его заменит аудио или видео. Или же информация будет транслироваться прямо в мозг. С другой стороны, уже сегодня в википедиях есть и видео-, и аудиоролики. В статьях о песнях, об актерах есть фрагменты голоса. Основная причина фильтрации информации в Википедии в том, что вы не можете нарушать авторские права.

Википедия шагает в ногу со временем, как и поисковые системы. Она дает информацию наиболее быстро. Тот же Илон Маск сейчас работает с компанией, которая помогает интегрировать мозг с компьютером. Сейчас это звучит как что-то необычное, но этот человек многие необычные вещи делает обычными. Как информация будет усваиваться в самом мозгу, второстепенный вопрос. Результат важнее того, как он был получен.

Многие думают, что, для того чтобы писать для Википедии, нужны «погоны» или «звания». Нет, необходимо только желание донести информацию. Потому что люди после смерти переходят в цифровое пространство. Если кто-то жил и был отличным человеком, но информация о нем не сохранилась, то такого человека вроде бы и не было с точки зрения будущих поколений. Поэтому важно, чтобы информация сохранялась и в обычном контенте, и в иллюстративном. Таким образом эти люди продолжают не то, чтобы жить, но присутствовать и влиять на нашу жизнь даже после своей смерти.

Елена Холоденко: Анатолий Луцюк – химик по специальности, администратор и бюрократ украинской Википедии, экс-глава компании «Викимедиа Украина». Анатолий родом из Донецка, в 2014 году после оккупации Российской Федерацией части Донбасса, переехал в Одессу, где продолжил вики-встречи. Уже 15 лет Анатолий Луцюк пишет вики-статьи и новости под ником Yakudza. Результат – 1470 авторских статей и около 60 тысяч правок, внесенных в чужие материалы.

Анатолий Луцюк: Википедия – это виртуальная модель общества, несовершенная даже в большей степени, чем наше общество. Потому что, если в обществе есть некие сдерживающие факторы, то часто для человека, который попадая в интернет, не существует сдерживающих факторов.

В начале возникла только английская версия. Но почему Википедия не только выжила, а и вытеснила все энциклопедические издания? Одна из причин – в Википедии много языковых версий, которые позволяют больше кооперироваться, сотрудничать между собой различным сообществам. То есть не просто все перешли на английский язык, пишут на английском, а потом переводят на свои родные языки, нет. Каждый языковой раздел живет сам по себе. Переводить с одного на другой язык не запрещается, но это не является основой развития википедии. Другой важный момент: сразу были созданы понятные правила. И это позволило развиваться так, чтобы привлечь большое число людей, опираясь на необходимые принципы.

Украинскую Википедию основали в 2004 году два японских школьника. Символично, что первой статьей они сделали «атом», написав о первичном. Сегодня в украинской Википедии миллион статей. Причем созданные не какими-то ботами, в основном статьи пишут люди. Миллион статей – это больше уже, наверное, любой печатной энциклопедии и не только украиноязычной. 3000 участников, которые каждый месяц пишут украинскую википедию, которые хотя бы одну правку сделали. 500 патрульных – люди, которые осуществляют первичную проверку качества, чтобы не было больших ошибок. Более тщательная проверка на совести авторов.

Украинскую Википедию основали в 2004 году два японских школьника

Википедии – площадка, которая позволяет оптимально донести даже не то, что ты сделал, это самопиар, а то, что ты знаешь, до огромного числа людей. Поэтому в Википедию приходят и ученые. В небольшом разделе украинской Википедии около 20 кандидатов и докторов биологический наук, только биологических, которые редактируют на более или менее постоянной основе. Думаю, далеко не в каждой научной энциклопедии такое есть.

Быть администратором – большая ответственность. И инструментов у администратора фактически два: можно либо защитить статью от редактирований, либо заблокировать участника, который что-то не так делает. Сильная эмоциональная и психологическая нагрузка – чтобы не навредить. Как администратор я удалил тысяч десять статей.

Были периоды, когда я очень активно писал статьи. Это когда берется тема и тщательно прорабатывается. У меня есть статья Песня «Ой, верше мій, верше». Наверное, я нашел всю информацию о ней. Очень интересная история создания песни. Первые записи были на восковых фонографических файликах, потом пластинки, которые выходили в Америке на «Колумбии». Показывал статью фольклористам – говорили, очень серьезная работа проделана. Я химик по образованию, но мне было интересно себя в этом реализовать.

Выборы президента – хороший пример, который показывает несовершенство википедии. Есть правила, по которым вы пишите. Но есть общественное мнение, и далеко не все в сообществе хотят оставить свое мировоззрение за пределами Википедии. Привести в нормальный вид статью о Владимире Зеленском украинской википедии не удалось до сих пор.

И это не только украинская история. Например, статья в русскоязычной Википедии об Иловайском котле вызвала у меня бурные эмоции, потому что в ней просто редкая ерунда была написана. Оказывается, главнокомандующими войск в Иловайске были Гиви и Моторола, два клоуна, что никакой русской агрессии не было и т.д. и т.п.

Так же и в английской Википедии. Мы делали исследование. Есть язык, которым пользуются в статьях либералы и консерваторы, – более-менее равномерно. Но прошли выборы и события, которые предшествовали выборам. Зашел – глянул одним глазом: поскольку в СМИ либеральная точка зрения значительно превосходит консервативную, в Википедии тоже очень сильное смещение к точке зрения либералов. Потому что википедию пишут люди. Но это касается небольшого числа статей.

Среди 100 самых активных авторов мы смогли найти всего одного человека, которому не исполнилось 30 лет

Есть некий барьер вхождения в сообщество Википедии. Человек «с улицы» сюда не попадет. Нужны определенные знания, умения, чтобы было что человечеству передать. Среди 100 самых активных и продуктивных авторов мы смогли найти всего одного человека, которому не исполнилось 30 лет. Получается, что в Википедию наибольший вклад делают люди, которые уже чего-то в жизни достигли и делятся знаниями. Человек, которому не исполнилось 30 лет еще, начал править в 14-ть и основные свои правки тоже сделал примерно в 14-16-летнем возрасте. Таких примеров много, но это не правило.

У украинской википедии интересная история всплесков. По всплескам активности можно изучать школьную программу. Самые просматриваемые статьи – это Шевченко, Леся Украинка, Франко, Нечуй-Левицкий. По сути, школьники – это основные читатели Википедии на украинском языке. Что касается редакторов, для Википедии каждый пишет, что ему интересно. Но мы стараемся отслеживать тематику, которая интересна сообществу. Сейчас сообщество уже настолько велико, что если происходит какое-то важное событие, о нем пишут и дополняют статью сразу несколько людей. Белых пятен в украинской Википедии уже практически нет.

Нам часто говорят, что украинская Википедия много переводит из русской. Начали просматривать, оказывается, русская Википедия тоже многое перевела из украинской, и в процентном соотношении получается примерно одинаково. В украинской Википедии хорошо представлена японская тематика и тема «горное дело». Статьи о Японии переведены в русскую Википедию практически без изменений. Даже в некоторых статьях участники стеснялись, что берут материал из украинской Википедии и писали, что из английской.

В википедию пришло много учителей. Они активно развивают тему «Википедия – помощница в обучении». Школьный учебник декларирует, что есть абсолютная истина, которая в нем изложена. Берем Википедию. Википедия – это первичная информация, на которую даются ссылки. Читатель может проверить то, что прочитал. То есть Википедия, в отличие от школы, дает критическое мышление. Кстати, мы обратили внимание, что сейчас большинство читателей читает именно с мобильных устройств. Это тоже реальность.

Далее в программе:

Кронавирус в Турции: мусульманство и эпидемия.

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Стихи, звучавшие в разные годы в Поверх барьеров.