Рэпера Славу КПСС арестовали на семь суток за нецензурную брань 

Куйбышевский суд Санкт-Петербурга арестовал на семь суток рэпера Вячеслава Машнова, известного под творческими псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, признав его виновным в мелком хулиганстве, совершённом в ночь после акции в поддержку Алексея Навального.

Согласно материалам административного дела, "проходя вдоль дома 88 по Невскому проспекту, Машнов выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц". Рэпер вину не признал.

Ранее адвокат "Правозащиты Открытки" Павел Ясман сообщал, что протокол на Машнова составили из-за того, что он выкрикнул фразу "Лизай, а не кусай, клитор - нежная штучка".

Стихийная несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального прошла 2 февраля в центре Санкт-Петербурга после того, как Симоновский суд Москвы отправил главу Фонда борьбы с коррупцией в колонию на два с половиной года.