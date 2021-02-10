Регулятор ЕС не получал заявку на регистрацию российской вакцины

Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что не получало заявку на регистрацию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". В сообщении на сайте европейского регулятора говорится, что стороны продолжают переговоры, чтобы определить дальнейший план действий.

Ранее о том, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию "Спутника V", сообщил Российский фонд прямых инвестиций. Он занимается продвижением препарата от COVID-19. В фонде отметили, что запущен процесс постепенной экспертизы препарата. При этом представитель агентства отметил, что заявка от самого производителя вакцины – Центра имени Гамалеи – пока не получена.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в России 11 августа, став первой зарегистрированной вакциной от COVID-19 в мире.

Регистрация "Спутника V" проходила до публикаций результатов испытаний и сопровождалась громкими политическими заявлениями, это вызывало у многих экспертов и членов научного сообщества опасения относительно ее эффективности.

2 февраля один из самых авторитетных научных журналов в мире – Lancet – опубликовал промежуточные результаты третьей стадии испытаний российской вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составила 91,6 процента, говорится в публикации.