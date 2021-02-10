Госдума ввела новые миллионные штрафы и уголовные сроки 

В среду Госдума приняла и одобрила несколько законопроектов, которые вводят новые административные и уголовные наказания для граждан и юридических лиц.

В частности, депутаты в третьем, окончательно чтении ввели административную ответственность за неисполнение положений закона о "сувереном интернете", который обязывает операторов связи предоставлять Роскомнадзору и спецслужбам всю запрашиваемую ими информацию. Согласно принятому в среду документу, в том с случае, если оператор связи нарушит правила установки и использования оборудования, "необходимого для противодействия угрозам устойчивости российского интернета", его будут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 6 миллионов рублей.

Также Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовном наказании за "склонение к потреблению наркотиков в интернете". Нарушителям будет грозить наказание до 15 лет лишения свободы - в том случае, если склонение к потреблению привело к смерти по неосторожности двух и более человек. Без этого условия максимальный срок наказания - 10 лет колонии.

В первом чтении депутаты приняли законопроект о введении штрафов за "распространение заведомо ложной информации о действиях СССР в годы Второй мировой войны" и "отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала" в интернете и СМИ. Юридические лица, нарушившие закон, будут штрафоваться на сумму до трёх миллионов рублей.