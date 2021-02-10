МАГАТЭ сообщило о начале производства металлического урана в Иране

Иран начал производство металлического урана. Об это сообщает Associated Press со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Associated Press пишет, что на встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, Гросси сообщил, что факт производства небольшого количества – чуть более трёх с половиной граммов металлического урана – на заводе в Исфахане подтвердила инспекция агентства.

Металлический уран используют для производства атомной бомбы. Исследования, связанные с его производством, были запрещены ядерной сделкой 2015 года. Ранее Иран не занимался производством такого вида урана, отмечает Associated Press.

В январе представитель Ирана в МАГАТЭ заявил, что производство нового топлива ведётся для тегеранского реактора в научно-исследовательских целях.