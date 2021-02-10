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МАГАТЭ сообщило о начале производства металлического урана в Иране

Иран начал производство металлического урана. Об это сообщает Associated Press со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Associated Press пишет, что на встрече с представителями стран-участниц МАГАТЭ, Гросси сообщил, что факт производства небольшого количества – чуть более трёх с половиной граммов металлического урана – на заводе в Исфахане подтвердила инспекция агентства.

Металлический уран используют для производства атомной бомбы. Исследования, связанные с его производством, были запрещены ядерной сделкой 2015 года. Ранее Иран не занимался производством такого вида урана, отмечает Associated Press.

В январе представитель Ирана в МАГАТЭ заявил, что производство нового топлива ведётся для тегеранского реактора в научно-исследовательских целях.

  • Ядерная сделка между Ираном и шестью странами (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США и Франция) была подписана в 2015 году. Соглашение года предусматривало ограничение ядерной программы Ирана и временные ограничения на продажу и закупку вооружений взамен на снятие с Тегерана международных санкций. В 2018 году США вышли из сделки и возобновили односторонние санкции в отношении Ирана. Это вызвало критику со стороны остальных участников соглашения. Тегеран в ответ объявил о поэтапном сокращении своих обязательств.
  • Администрация нового президента США Джо Байдена заявляла, что готова рассмотреть возобновление ядерной сделки с Тегераном.

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