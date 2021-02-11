Джо Байден и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден провел в среду первый после вступления в должность президента телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпинем, во время которого, согласно заявлению Белого дома, он поднял вопросы соблюдения прав человека в Китае, торговых отношений, отношений в области международной безопасности и борьбы с изменением климата.

В сообщении, обнародованном Белым домом, говорится о том, что президент Байден подчеркнул, что его приоритетами является обеспечение безопасности американцев, защита американского образа жизни и сохранение "свободного и открытого" индо-тихоокеанского региона. Президент США Байден выразил глубокую обеспокоенность относительно "принудительных и несправедливых" экономических методов, используемых Пекином, подавления протестов в Гонконге, нарушения прав человека в Синьцзяне. Вместе с тем Джо Байден выразил готовность взаимодействовать с Китаем, когда такие действия в интересах Соединенных Штатов. Два лидера также обменялись мнениями о борьбе с пандемией коронавируса, изменением климата и распространением оружия массового поражения.

Формулирование отношений с Китаем стало одним из основных приоритетов первых недель администрации Джо Байдена. В среду было объявлено о том, что Пентагону дано указание оценить американскую стратегию в отношении Китая на предмет ее соответствия задачам национальной безопасности. Группа советников президента также работает над выработкой нового подхода к экономическим и торговым отношениям с Китаем. Администрация Байдена пока не намерена отменять торговые тарифы, введенные администрацией Трампа.

По словам Джо Байдена, для проведения действенной политики в отношении Китая потребуются усилия правительства, поддержка Конгресса и система крепких союзов и партнерств. "Только так мы сможем ответить на китайский вызов и обеспечить победу Америки в будущей конкуренции", - заявил президент Байден на встрече с сотрудниками Пентагона.