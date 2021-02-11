В Чите блогер Лёха Кочегар получил условный срок за видеоролик

В Чите суд приговорил Алексея Закружного, известного как блогер Лёха Кочегар, к двум годам и трём месяцам условно по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.
Кроме того, Закружному установили испытательный срок в три года и запретили заниматься публичной деятельностью . Также у него конфисковали ноутбтук стоимостью порядка 100 тысяч рублей.
По данным издания, судья признала, что слова в видео "возьмёмся за вилы", "сделаем революцию" и "снесём кордоны" – призывают жителей края к массовым беспорядкам. Суд также назвал надуманными доводы Закружного о том, что он вкладывал другой смысл в слова и не хотел призывать людей к беспорядкам.
10 февраля гособвинение запросило для Закружного 2,5 года колонии-поселения с конфискацией имущества .
- 20 мая 2020 года на Алексея Закружного завели уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам. Поводом послужило видео блогера о родительском дне, в котором он возмущался тем, что в Чите перед Родительским днем 28 апреля в связи с пандемией перекрыли проходы на кладбища. Тогда у блогера провели обыск и изъяли технику.
- В феврале 2020 года Закружный написал письмо Путину и принёс его в читинскую приёмную президента вместе с куском угля и связкой валежника. Блогер просил ускорить газификацию края ради улучшения экологической ситуации, поскольку печной дым вредит окружающей среде.
- Закружного штрафовали несколько раз в рамках административных дел. Дважды за оскорбление Путина, а также за участие в митинге якутского шамана Александра Габышева. В июле 2020 года блогера арестовали за "кормление голубей" – акции в поддержку находящегося под арестом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
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