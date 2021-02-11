В Чите блогер Лёха Кочегар получил условный срок за видеоролик

В Чите суд приговорил Алексея Закружного, известного как блогер Лёха Кочегар, к двум годам и трём месяцам условно по делу о призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Кроме того, Закружному установили испытательный срок в три года и запретили заниматься публичной деятельностью . Также у него конфисковали ноутбтук стоимостью порядка 100 тысяч рублей.

По данным издания, судья признала, что слова в видео "возьмёмся за вилы", "сделаем революцию" и "снесём кордоны" – призывают жителей края к массовым беспорядкам. Суд также назвал надуманными доводы Закружного о том, что он вкладывал другой смысл в слова и не хотел призывать людей к беспорядкам.

10 февраля гособвинение запросило для Закружного 2,5 года колонии-поселения с конфискацией имущества .