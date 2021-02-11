Бывший алтайский следователь сбежал из тюрьмы на Кипре

Бывший следователь управления Следственного комитета по Республике Алтай Александр Сатлаев 8 февраля сбежал из тюрьмы на Кипре. Об этом сообщил "Коммерсантъ-Сибирь" со ссылкой на местные СМИ. В России Сатлаев был осужден за серию изнасилований и находился в розыске по аналогичному обвинению.

Сатлаев сбежал из центральной тюрьмы Никосии, которая находится на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Пока неизвестно каким способом заключенному удалось совершить побег. По сообщению местного издания Kibris, Сатлаева задержали в окрестностях города Дикомо, однако ему снова удалось сбежать из полицейского участка, при этом он потерял ботинок. На его поиск беглеца направлены значительные силы полиции, но задержать Сатлаева по горячим следам не удалось.