Бывший алтайский следователь сбежал из тюрьмы на Кипре

Бывший следователь управления Следственного комитета по Республике Алтай Александр Сатлаев 8 февраля сбежал из тюрьмы на Кипре. Об этом сообщил "Коммерсантъ-Сибирь" со ссылкой на местные СМИ. В России Сатлаев был осужден за серию изнасилований и находился в розыске по аналогичному обвинению.
Сатлаев сбежал из центральной тюрьмы Никосии, которая находится на территории Турецкой Республики Северного Кипра. Пока неизвестно каким способом заключенному удалось совершить побег. По сообщению местного издания Kibris, Сатлаева задержали в окрестностях города Дикомо, однако ему снова удалось сбежать из полицейского участка, при этом он потерял ботинок. На его поиск беглеца направлены значительные силы полиции, но задержать Сатлаева по горячим следам не удалось.
- В 2015 году суд в России признал Сатлаева виновным в четырёх изнасилованиях и четырёх попытках изнасилований. Согласно материалам дела, Сатлаев, будучи следователем преследовал на улицах одиноких женщин и насиловал их. Как минимум в одном случае он сам занимался расследованием совершённого им же изнасилования. Одну из своих жертв он убедил забрать заявление. Его приговорили к шести годам колонии, он освободился в марте 2019 года условно-досрочно, а в августе вновь совершил изнасилование после чего сбежал на Кипр.
- В сентябре 2019 года Сатлаев был задержан властями Северного Кипра по подозрению в ограблении местной жительницы. По предъявленной статье ему грозит пожизненное заключение.
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