Минюст не будет оспаривать вердикт ЕСПЧ о компенсации Навальному

Министерство юстиции России не будет обжаловать решение Европейского суда по правам человека, который ранее присудил компенсацию оппозиционеру Алексею Навальному в связи с его задержанием во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года.
В ведомстве объяснили своё решение тем, что ЕСПЧ отказался при рассмотрении жалобы Навального рассматривать по существу вопрос о том, было ли его задержание и преследование в административном порядке политически мотивированным. "В остальной части постановления выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств - членов Совета Европы", - заявили в Минюсте. Речь идёт, в том числе, о нарушении права на свободу собраний. Участники акций протеста в России, которые были задержаны, неоднократно получали компенсации в ЕСПЧ.
Европейский суд 10 ноября 2020 года взыскал с России в пользу Навального 8,5 тысяч евро компенсации морального ущерба по его жалобе. Согласно решению суда, в отношении Навального были нарушены несколько статей европейской конвенции, в том числе о запрете пыток (речь идёт о жёстком задержании - полицейский заламывал оппозиционеру руку), праве на свободу и личную неприкосновенность), праве на справедливое судебное разбирательство и свободе собраний.
- Акция 6 мая 2012 года на Болотной площади была согласована с московскими властями. Однако в её ходе начались столкновения демонстрантов с полицией, которая оцепила часть площади и тем самым искусственно создала давку. Навальный был задержан, когда попытался выйти на сцену, в столкновениях он не участвовал. Вскоре после разгона акции было возбуждено уголовное дело, в том числе по обвинению в массовых беспорядках. По так называемому "Болотному делу" - первому подобному делу в истории российских протестов - к суду были привлечены около 30 человек, некоторые осуждены к реальным срокам лишения свободы. Навальный проходил свидетелем.
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