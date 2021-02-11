Минюст не будет оспаривать вердикт ЕСПЧ о компенсации Навальному

Министерство юстиции России не будет обжаловать решение Европейского суда по правам человека, который ранее присудил компенсацию оппозиционеру Алексею Навальному в связи с его задержанием во время акции протеста на Болотной площади 6 мая 2012 года.

В ведомстве объяснили своё решение тем, что ЕСПЧ отказался при рассмотрении жалобы Навального рассматривать по существу вопрос о том, было ли его задержание и преследование в административном порядке политически мотивированным. "В остальной части постановления выводы ЕСПЧ основаны на устоявшейся прецедентной практике, широко применяемой по схожим делам в отношении различных государств - членов Совета Европы", - заявили в Минюсте. Речь идёт, в том числе, о нарушении права на свободу собраний. Участники акций протеста в России, которые были задержаны, неоднократно получали компенсации в ЕСПЧ.

Европейский суд 10 ноября 2020 года взыскал с России в пользу Навального 8,5 тысяч евро компенсации морального ущерба по его жалобе. Согласно решению суда, в отношении Навального были нарушены несколько статей европейской конвенции, в том числе о запрете пыток (речь идёт о жёстком задержании - полицейский заламывал оппозиционеру руку), праве на свободу и личную неприкосновенность), праве на справедливое судебное разбирательство и свободе собраний.