Комиссар Совета Европы потребовала объяснений от Колокольцева

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила главе МВД России Владимиру Колокольцеву письмо с требованием дать объяснение чрезмерному применению силы со стороны полиции в отношении участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Она выразила обеспокоенность массовыми задержаниями и жестокостью сотрудников правоохранительных органов. Текст письма оказался в распоряжении Deutsche Welle.

Миятович указала на то, что действия российских властей нарушили несколько статей Европейской конвенции о правах человека. В частности, в отношении митингующих было нарушено их право не подвергаться насилию и право на свободу собраний. Миятович обратила внимание на большое количество задержанных во время акций протеста, сославшись на данные "ОВД-ИНфо".