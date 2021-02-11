Комиссар Совета Европы потребовала объяснений от Колокольцева

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович направила главе МВД России Владимиру Колокольцеву письмо с требованием дать объяснение чрезмерному применению силы со стороны полиции в отношении участников акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Она выразила обеспокоенность массовыми задержаниями и жестокостью сотрудников правоохранительных органов. Текст письма оказался в распоряжении Deutsche Welle.
Миятович указала на то, что действия российских властей нарушили несколько статей Европейской конвенции о правах человека. В частности, в отношении митингующих было нарушено их право не подвергаться насилию и право на свободу собраний. Миятович обратила внимание на большое количество задержанных во время акций протеста, сославшись на данные "ОВД-ИНфо".
- Массовые митинги за освобождение находящегося в СИЗО оппозиционера Алексея Навального прошли во многих городах России 23 и 31 января, также люди выходили на улицы в Москве и Петербурге вечером 2 февраля. По всей стране были задержаны более 10 тысяч участников акций, сотни людей до сих пор находятся под административным арестом. Несколько соратников Навального сейчас находятся под домашним арестом по так называемому санитарному делу. "Мемориал" признал их политзаключёнными. На акциях, разгоняя протестующих, полиция и росгвардейцы применяли грубую силу, били митингующих дубинками и использовали электрошокеры.
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