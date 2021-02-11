Бюро партии "Яблоко" поддержало статью Явлинского о Навальном

Федеральное бюро "Яблока" большинством голосов поддержало позицию основателя партии Григория Явлинского в отношении Алексея Навального. Сообщается, что заявление бюро, в котором отмечена "актуальность" статьи Явлинского и выражена поддержка его "тезисов", было принято абсолютным большинством голосов: из пятнадцати членов бюро четырнадцать проголосовали "за", и лишь один воздержался.

Отдельно в заявлении бюро отмечено, что его члены "не приемлют травлю, злобу и агрессию, развернувшиеся в публичном пространстве в отношении Явлинского и партии". "Высказываться и давать оценку происходящему - это наша прямая политическая обязанность", - резюмировали авторы заявления, в числе которых председатель "Яблока" Николай Рыбаков и три его заместителя - Иван Большаков, Борис Вишневский и Сергей Иваненко.

В начале февраля один из основателей и лидеров партии "Яблоко" Григорий Явлинский опубликовал статью с резкой критикой оппозиционного политика Алексея Навального, которого российский суд отправил в колонию на два с половиной года.

Явлинский обвинил Навального в "популизме", "национализме" и "преступном использовании несовершеннолетних в политических целях", раскритиковал его расследования, которые, по мнению лидера "Яблока", "способствовали росту социальной розни в обществе" и стали инструментом в "подковёрной борьбе элит". Кроме того, Явлинский назвал отравление оппозиционера "странным" и заявил, что на Западе вокруг него разыграли "шумное шоу".

Статья Явлинского вызвала резонанс в среде оппозиции. Около 270 членов "Яблока" подписали открытое заявление о несогласии с позицией лидера партии. С критикой Явлинского выступил один из наиболее известных представителей политического объединения Лев Шлосберг. Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который, как предполагалось, будет участвовать в выборах в Госдуму от партии "Яблоко", заявил, что после статьи Явлинского не будет этого делать.