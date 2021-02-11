Пресс-секретарь МВД, уволенный из-за дела Голунова, трудоустроился в мэрию

Бывший начальник пресс-службы московского управления МВД, уволенный с работы в связи с тем, что публиковал фейковые новости по делу журналиста Ивана Голунова, трудоустроился в мэрию Москвы. Издание "Подъём" сообщает, что Юрий Титов возглавил пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Титова уволили из МВД в 2019 году из-за опубликованных пресс-службой ведомства фотографий нарколаборатории, которая якобы находилась в квартире Голунова. После признания, что снимки были сделаны в другом месте, пресс-секретаря привлекли к дисциплинарной ответственности и отстранили от должности.