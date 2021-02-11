Пресс-секретарь МВД, уволенный из-за дела Голунова, трудоустроился в мэрию

Бывший начальник пресс-службы московского управления МВД, уволенный с работы в связи с тем, что публиковал фейковые новости по делу журналиста Ивана Голунова, трудоустроился в мэрию Москвы. Издание "Подъём" сообщает, что Юрий Титов возглавил пресс-службу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Титова уволили из МВД в 2019 году из-за опубликованных пресс-службой ведомства фотографий нарколаборатории, которая якобы находилась в квартире Голунова. После признания, что снимки были сделаны в другом месте, пресс-секретаря привлекли к дисциплинарной ответственности и отстранили от должности.
- Корреспондент издания "Медуза" Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня 2019 года и обвинён в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы были обнаружены при нём, а также в его квартире. Журналист сразу заявил о своей невиновности и о том, что запрещённые вещества ему подбросили. После широкой общественной кампании в его поддержку обвинения с журналиста были сняты и он был выпущен из-под ареста.
- На пятерых полицейских, задерживавших Голунова, завели уголовное дело, при этом арестовали их только спустя полгода. Сам журналист считает, что у его преследования был заказчик, однако следствие его не установило. При этом начальник отдела по борьбе с наркотиками УВД ЗАО Москвы Андрей Щиров в преступлении не обвиняется - он получил статус свидетеля.
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