Китай запретил вещание Всемирной службы Би-би-си

Власти Китая запретили вещание на территории страны британского телеканала BBC World News - Всемирной службы Би-би-си на английском языке.

Решение было принято спустя неделю после того, как британский медиарегулятор отозвал лицензию на вещание китайского государственного телевидения на территории Великобритании.

В заявлении китайских властей, однако, говорится о запрете на вещание Би-би-си не как об ответной мере, а как о реакции на "серьёзные нарушения" со стороны британского телеканала, который обвинили в подрыве национальных интересов и национального единства в Китае.

BBC World News не включён в большинство пакетов телеканалов в стране, однако до сегодняшнего дня был доступен, например, во многих гостиницах.

Руководство Би-би-си выразило сожаление в связи с решением властей КНР.

В отношениях между Лондоном и Пекином в последнее время возросла напряжённость, главным образом из-за событий в Гонконге. Британия осудила действия Китая, направленные на ограничение автономиии Гонконга, и предложила гражданство потенциально значительному числу жителей этого города - бывшей британской колонии.