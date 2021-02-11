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В штаб Навального пришла полиция: якобы там печатают порнографию  

Один из обысков в Фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального, архивное фото 

В московский штаб Алексея Навального пришла полиция, сообщил сотрудник штаба Александр Шепелев - единственный, кто в этот момент находился в помещении.

Шепелев успел передать изданию "Медиазона", что пришедшие представились сотрудниками уловного розыска, а поводом для их визита стала жалоба на то, что в штабе якобы печатают "порнографическую продукцию". После этого связь с соратником Навального прервалась, где он сейчас и проводятся ли с ним какие-либо следственные действия - информации нет.

В команде Навального при этом сообщили, что возле московского штаба стоит автозак. "Очевидно, что сейчас изымут всю технику. Очередной незаконный грабёж", - резюмировали сторонники оппозиционного политика.

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