В Сенате сторона обвинения изложила аргументы против Трампа

В Сенате США, где проходит процесс с целью определить виновность ранее подвергнутого импичменту бывшего президента Дональда Трампа, в четверг закончила представлять свои аргументы сторона обвинения. В пятницу и субботу слово будет передано защите - сообщает "Голос Америки".

Палата представителей объявила Трампу импичмент в январе, за неделю до истечения срока его полномочий. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу в связи с нападением его сторонников на Капитолий 6 января.

Демократы из Палаты представителей, выступавшие в качестве обвинителей в рамках разбирательства по импичменту, в течение трёх дней пытались доказать, что именно слова Трампа спровоцировали атаку на Капитолий.

Член Конгресса от Калифорнии Дайана Дегетт в частности подчеркнула сходство между формулировками, использованными Трампом в его речи на митинге 6 января, и лозунгами его приверженцев, атаковавших здание Конгресса. Кроме того, она отметила, что, по словам некоторых участников атаки на Капитолий, они пришли туда, потому что этого хотел от них президент. В подтверждение своих заявлений Дегетт демонстрировала фрагменты видеозаписи, запечатлевшей события 6 января. По её словам, участники событий рассчитывали, что не понесут наказания за содеянное, поскольку "выполняют распоряжения президента".

Говоря об ущербе, нанесенном США в результате событий 6 января, Дегетт отметила и ущерб международной репутации страны. Цитировались в том числе и высказывания российских официальных представителей.

Ещё один конгрессмен Тед Лью заявил, что Трамп ни разу не осудил нападение на резиденцию Конгресса, и даже в обращении Трампа к участникам штурма с призывом разойтись содержалось выражение симпатии и сочувствия к ним.

Обвинители также указывали на то, что непосредственная опасность при нападении грозила вице-президенту, спикеру Палаты представителей и другим руководителям государства. В частности, как следует из показанных в Сенате кадров, группа демонстрантов разыскивала вице-президента и приблизилась на расстояние 30 метров к помещению, где находился Пенс со своей семьей.

Защита Трампа ранее заявляла, что президент не несёт ответственности за нападение на Капитолий, в его речи прямо не звучали призывы к штурму.

Процесс необычен тем, что даже обвинительный вердикт не приведёт к отстранению Трампа от должности - он уже покинул её 20 января, в конституционный срок. Однако демократы добиваются того, чтобы Трампу было запрещено баллотироваться на государственные посты в будущем. Для обвинительного вердикта необходимы голоса двух третей сенаторов - нынешний расклад голосов таков, что этот результат вряд ли будет достигнут, за обвинение Трампа, как считает большинство комментаторов, вряд ли проголосует больше 5-6 из 50 республиканцев в Сенате.