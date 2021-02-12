Во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете "Магнит"

Во Владикавказе произошел взрыв в супермаркете "Магнит", здание полностью разрушено. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на республиканское управление МВД.

По информации РИА "Новости", вероятной причиной ЧП стал взрыв газа.

РБК сообщает, что взрыв произошёл в торговом центре на улице Гагкаева. На видео видно, что трехэтажное здание целиком разрушено. В нем было несколько магазинов и кабинет стоматолога.

По предварительной информации, при взрыве, который произошел в нерабочее время, есть по меньшей мере один пострадавший. Источник "Интерфакса" сообщил об одном погибшем. В Минздраве региона не исключили, что под завалами могут находиться люди.

