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ЕСПЧ посмертно присудил 100 тысяч евро охраннику Ахмата Кадырова

Аюб Тунтуев

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) посмертно присудил 100 тысяч евро компенсации бывшему охраннику первого президента Чечни Ахмата Кадырова Аюбу Тунтуеву, который был найден мёртвым во владимирской колонии в марте 2019 года. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на "Правовую инициативу". Ранее Тунтуев неоднократно жаловался на пытки и избиения сотрудниками колонии, а также при задержании в Чечне.

Суд в Страсбурге изучил задержание Тунтуева в 2005 году, когда его доставили в Надтеречный РОВД в Чечне, где допросили по делу о взрыве автомобиля в селе Знаменское, сообщили правозащитники. Сотрудники милиции избивали его, пытали электрическим током, заставляли сидеть на корточках, подвешивали его к потолку за наручники с пластиковым пакетом на голове, рассказали в "Правовой инициативе".

После пыток Тунтуев признался в преступлениях. По данным правозащитников , в течение двух месяцев после ареста его продолжали пытать электрошокером и угрожали изнасиловать.

ЕСПЧ признал нарушение статей о запрете пыток и о праве на справедливое судебное разбирательство в деле Тунтуева.

В 2008 году Аюба Тунтуева приговорили к 24 годам колонии по обвинению в причастности к теракту в чеченском селе Знаменское. В 2017 году его осудили ещё на 11 месяцев по делу о нападении на военных 76-й псковской дивизии ВДВ в 2000 году в Чечне. Тунтуев вину не признал.

В марте 2019 года Тунтуева нашли мёртвым в колонии. Его родственники рассказывали о следах побоев на теле погибшего, но эксперты Следственного комитета не нашли травм.

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