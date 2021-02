Умер американский джазовый музыкант Чик Кориа

В США в возрасте 79 лет умер джазовый пианист и композитор, обладатель 23 премий "Грэмми" Чик Кориа. Кориа умер 9 февраля, но сообщение о смерти появилось на официальном сайте музыканта только вечером в четверг. Причиной смерти стала редкая форма рака, которая была диагностирована лишь недавно.

Музыкальная карьера Чика Кориа продолжалась более полувека. В 1968 году Кориа выступал в составе коллектива Майлза Дэвиса, с которым записал такие знаменитые альбомы, как "In a Silent Way" и "Bitches Brew". В 1972 году он основал собственную группу Return to Forever.

За свою карьеру Кориа выпустил более 80 альбомов, последний - в 2020 году.

В послании, оставленном поклонникам перед смертью, Кориа сказал: "Я надеюсь, что те, кто умеет играть, писать, выступать или делать что-то еще, будут заниматься этим. Если не для себя, то для других", сообщает Би-би-си.