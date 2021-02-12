Арестованный за митинг 23 января активист попал в реанимацию

Экоактивист Константин Фокин, арестованный из-за акции в поддержку Навального 23 января, попал в реанимацию после 18 дней голодовки в спецприемнике в Мневниках. Об этом "Новой газете" рассказала муниципальный депутат Елена Филина.

Фокина задержали 23 января во время акции на Трубной площади, когда он давал интервью журналистам. Активист объявил голодовку 25 января после того, как суд назначил ему 28 суток ареста, признав виновным в повторном нарушении порядка проведения акций.

Фокин объяснял голодовку своим правом на мирный протест. "У нас много поводов для протеста. Само право на (мирный) протест — один из них. Очень важный. Может, самый важный. Как и другие права, оно само собой с неба не свалится, за него надо бороться. Лучший способ такой борьбы — продолжать мирно протестовать. В любых доступных формах. Под арестом выбор таких форм невелик", — написал он в письме из спецприёмника.

После протестных акций в поддержку Алексея Навального, прошедших 23, 31 января и 2 февраля во многих городах России, были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы.