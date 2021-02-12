В Москве возобновился судебный процесс против Навального по делу о клевете

В здании Бабушкинского суда Москвы возобновилось рассмотрение уголовного дела в отношении оппозиционного политика Алексея Навального. Его обвиняют в клевете в адрес участника рекламного ролика государственного канала RT в поддержку поправок в Конституцию России. Навальный доставлен в зал суда.

Потерпевшим следствие называет 95-летнего ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Его, утверждает обвинение, оскорбило заявление политика в социальных сетях, что участники съёмки агитационном ролика — "продажные холуи и предатели".

Утверждается, что запись Навального Артёменко пересказал сосед по дачному участку. После этого он попросил свою сиделку показать ему этот пост в результате, как утверждается, у него ухудшилось состояние здоровья.

Заседание в пятницу началось с заявление защиты Навального с требованием заменить судью на заседании. В зале присутствуют дипломаты стран Евросоюза — Латвии и Эстонии. В прошлый раз присутствие иностранных представителей на открытом процессе вызвало нервную реакцию российских властей.

По предъявленной статье Навального грозит штраф до миллиона рублей или в виде его годового дохода и обязательные работы на срок до 240 часов. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отправить оппозиционера в колонию на 3,5 года по другому уголовному делу. Решение суда пока не вступило в силу.

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