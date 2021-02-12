В Иркутске главу штаба Навального осудили по уголовной статье

В Иркутске суд назначил координатору местного штаба Навального Сергею Беспалову 2 года и 8 месяцев ограничения свободы без права посещать митинги. Его признали виновным по статье о причинении средней тяжести вреда по иску активистки Национально-освободительного движения (НОД) Ирины Радзиевской. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщил сотрудник иркутского штаба Навального.

Беспалов называет обвинение провокацией и планирует подать апелляцию на решение суда.

Обвинительное заключение по уголовному делу об умышленном причинении вреда здоровью местной жительнице прокуратура выдала Беспалову в октябре 2020 года. Согласно заключению, Беспалов "реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий", специально применил в отношении Радзиевской "насилие не опасное для жизни ".

По версии Беспалова, в апреле 2020 года он вместе со сторонником снимал на набережной Ангары ролик. В какой-то момент к ним подошла местная активистка прокремлевского Национально-освободительного движения Ирина Радзиевская и стала оскорблять молодых людей и провоцировать на конфликт. По словам оппозиционера, он дважды просил её отойти. После чего он узнал, что на него подано заявление в полицию, а сама активистка приложила документы о повреждение локтевого сустава. Из обвинительного заключения Беспалов узнал, что в деле фигурируют пять свидетелей, ни один из которых на месте правонарушения не был.