На Кипре задержан сбежавший из тюрьмы алтайский следователь

На Кипре задержали бывшего алтайского следователя Александра Сатлаева после побега из центральной тюрьмы Никосии. Об этом сообщает местное издание IHA со ссылкой на главное управлении полиции.
В тюрьме, которая находится на территории частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра, Сатлаев отбывал четырехлетний срок за нападение на местную жительницу в сентябре 2019 года. Бывшего следователя задержали после трёх дней поисков. Он прятался в пустом доме.
- В 2015 году суд в России признал Сатлаева виновным в четырёх изнасилованиях и четырёх попытках изнасилований. Согласно материалам дела, Сатлаев, будучи следователем, преследовал на улицах одиноких женщин и насиловал их. Как минимум в одном случае он сам занимался расследованием совершённого им же изнасилования. Одну из своих жертв он убедил забрать заявление. Его приговорили к шести годам колонии, он освободился в марте 2019 года условно-досрочно, а в августе вновь совершил изнасилование, после чего сбежал на Кипр.
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