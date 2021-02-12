На Кипре задержан сбежавший из тюрьмы алтайский следователь

На Кипре задержали бывшего алтайского следователя Александра Сатлаева после побега из центральной тюрьмы Никосии. Об этом сообщает местное издание IHA со ссылкой на главное управлении полиции.

В тюрьме, которая находится на территории частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра, Сатлаев отбывал четырехлетний срок за нападение на местную жительницу в сентябре 2019 года. Бывшего следователя задержали после трёх дней поисков. Он прятался в пустом доме.