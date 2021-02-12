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В Екатеринбурге рабочих послали засыпать надпись "Навальный" на пруду

В Екатеринбурге рабочие с лопатами в пятницу засыпали снегом на территории городского пруда крупную надпись "Навальный" и знак сердечка, которые вытоптали на снегу неизвестные. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Пруд расположен в самом центре Екатеринбурга, в том числе на его льду собирались участники акций протеста в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января.

Несколько дней назад для удаления надписи "Навальный" со льда замёрзшей реки Фонтанки в центре Санкт-Петербурга были привлечены силы МЧС.

Ещё несколько лет назад сообщалось о том, что в некоторых городах, в том числе в Москве, жители добивались уборки снега, написав на сугробах слово "Навальный".

Оппозиционер Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО после решения суда о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В конце января и начале февраля в России прошли массовые акции с требованием его освободить. Новую акцию сторонники Навального хотят провести 14 февраля, в День святого Валентина, считающийся праздником влюблённых: они хотят поддержать Навального, зажигая фонарики и выкладывая сердечки из свечей.

Акции протеста разгоняет полиция, всего были задержаны более 10 тысяч их участников.

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