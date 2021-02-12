Из банковских ячеек в Москве за три дня украли 250 миллионов рублей

В Москве из банковских ячеек за три дня похитили деньги и ювелирные украшения на общую сумму в 250 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что большая часть денег была похищена из помещения банка, расположенного на улице Климашкина, дом 21. По этому адресу находится головной офис Банка РМП. Около 56 миллионов рублей пропали из банковских ячеек на улице Пришвина, дом 8, корпус 2 – здесь находится банк "Агора".

От действий злоумышленников пострадали как вкладчики, так и некоторые сотрудники банков, хранившие сбережения в ячейках. Ни в одном из случаев преступники не нарушили целостность банковских ячеек. После нескольких краж полиция возбудила уголовные дела, по другим начала проверки, рассказал источник ТАСС.

По данным Life, грабители, предположительно выходцы из Украины, выбирали небольшие частные банки, которые хранят наличные, и, подбирая ключи, вскрывали банковские ячейки.

В пресс-службе городского управления МВД подтвердили информацию о кражах, не раскрыв их сумму.