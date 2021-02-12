BioNTech разработала софт для управления вакцинацией в Германии

Германская компания BioNTech разрабатывает программное обеспечение для управления общенациональной вакцинацией. Об этом пишет Der Spiegel.

Как утверждается, программа почти готова к запуску. Ожидается, что с её помощью власти будут контролировать доставку и распределение вакцины. Пилотный проект развернут в Баварии.

На фоне пандемии коронавируса власти стран Евросоюза столкнулись с нехваткой вакцины. В ЕС одобрено три препарата три препарата от COVID-19 - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca – но процесс вакцинации идёт крайне медленно. Привиться пока могут только пожилые люди, и те, кто входит в группу риска – медики и соцработники.

Производитель AstraZeneca заявил о сокращении поставок вакцины Евросоюзу на 60 процентов из-за сбоя на одном из своих заводов, хотя Брюссель профинансировал производство и выделил на него почти 340 миллионов евро. При этом в ЕС заявили, что слишком медлили с одобрением вакцин.

В Евросоюзе проживает 450 миллионов человек. С начала пандемии коронавируса в странах ЕС зафиксировано почти 20,5 миллионов случаев COVID-19. Умерли более двух миллионов пациентов.