Репортаж с ёршиком в руке. Соцсети – о "вилле Навального"

В прошедшие выходные "Вести недели" с Дмитрием Киселевым показали репортаж об апартаментах, в которых жил в Германии Навальный, пока восстанавливался после отравления. Корреспондент ВГТРК Анастасия Попова обошла все комнаты, не исключая туалета, назвала чулан с пылесосом "комнатой для грязи" и продемонстрировала зрителям туалетный ершик.

Репортаж под названием "Немецкая жизнь Навального: вилла в престижнейшем районе Фрайбурга" вызвал в соцсетях насмешки.

Многие отмечают, что съемки специально велись таким образом, чтобы жилье казалось просторнее.

Рустем Адагамов

Кремль продолжает каждый день, каждый час мастерить из Навального всемирный бренд

«Вести недели» публично [опозорились], рассказав о «роскошной вилле», которую, по их словам, Навальный снимал в Германии, и показав какие-то скромные апартаменты с крошечной кухней, низкими потолками и пластиковыми стеклопакетами в жилом комплексе, снятые широкоугольником, чтобы всё это казалось больше. Такие хоромы, наверное, не меньше тыщи евро в месяц стоят. Корреспондентка даже ершиком от унитаза помахала. Расследование века, что уж там.

Сергей Вершинин

Вилла Навальному не принадлежит, пожил и съехал. А каждый высокопоставленный российский чиновник такой владеет, причём на зарплату, которая никак не позволит такой покупки. Вот об этом бы вещала государственная пропаганда. Чинуши-взяточники представляют главную угрозу России, а никак не Навальный.

Пользователей Сети повеселило то, что обычные удобства в репортаже преподносятся как признаки роскошной жизни.

Михаил Богомолов

Фффффсё, Навальный разоблачён полностью и окончательно!

По данным, добытым ВГТРК и МК в результате тончайше организованной спецоперации, в сортире дома, где он останавливался в Германии, ЕСТЬ ЁРШИК !!!

А сам тут нам про дворцы какие-то втирает.

Кирилл Шулика

Признаюсь в страшном. У меня дома тоже есть кофемашина. И еще на дачу хочу купить. Я сразу пишу, может Анастасия Попова решит снять сюжет, как живут российские либералы, чтобы вы не пугались.

Что до показанного в репортаже "элитного вина", оно продается в супермаркете за 2,5 евро, указал журналист Bellingcat Арик Толер.

В Твиттере даже начался флэшмоб: @miss_amuge предложила "описать свою квартиру так, чтобы "Вести недели" обзавидовались" и подала пример.

Однако и такой уровень комфорта для многих россиян - недостижимая мечта, указывают комментаторы.

Кое-каких удобств нет и у самого президента!

Апартаменты, которые показала Россия-1, может снять через Booking.com любой желающий, и цену на них по немецким меркам нельзя назвать запредельной, указывают в Сети. К тому же из-за длительного срока аренды хозяин апартаментов сделал Навальному скидку, сообщил "Дождю" Леонид Волков. Проживание оплатил бизнесмен Евгений Чичваркин - по его словам, оно обошлось в 15,5 тысяч евро за 6 недель. Между тем российские чиновники снимают номера в отелях за намного большие суммы, отмечают комментаторы.

Альфред Кох

Итак. Ужасный Навальный потратил аж 15 580 евро за шесть недель (42 дня) проживая во Фрайбурге в съемном жилье. Значит, это обошлось Чичваркину в 370 евро в день.

у кого-то из тех, кто еще не посмотрел кино про дворец в Геленджике, может возникнуть желание поглядеть на знаменитые ёршики

Черт с ним путинским дворцом. Но, например, тихий и скромный министр Мантуров в 2016 году потратил на свое проживание в Шанхае в президентских апартаментах Hotel Peninsula - 17 000 (семнадцать тысяч) евро в день! В день! Не в неделю и не в месяц! В день!

И ничего, "Вести-1" не поехали по его следам и не показывали, сколько сортиров и диванов в его номере площадью 400 кв.м.

Причем Навальный тратил деньги Чичваркина, который платил их добровольно и осознанно. А Мантуров тратил деньги налогоплательщиков, никого не спросясь и без всяких на то оснований.

При этом Навальный сидит в тюрьме, а официальный миллиардер Мантуров (который мог бы и сам заплатить за гостиницу, а не отнимать деньги у пенсионеров и учителей с врачами) - продолжает оставаться министром.

Даже в самой богатой стране мира, если бы общественность узнала, что за счет бюджета какой-то министр живет в номере стоимостью в 17 000 евро в сутки, то его бы не только в тот же день выперли с позором с его должности, но и посадили бы в тюрьму вместо Навального.

Но не в России. Не в России. У нее особый путь. Не подвластный уму простого человека.

Когда журналисты "Дождя" связались с владельцем апартаментов, выяснилось, что корреспонденты ВГТРК выдали себя за обычных туристов и не предупредили хозяев о съемке, которая велась скрытой камерой, нарушив тем самым закон.

По автору репортажа прошлась и Ксения Собчак:

Вот уж воистину сенсационные кадры «России 1»: корреспондент Анастасия Попова выяснила, где жил Навальный после выписки из клиники «Шарите». А репортаж из туалета - это вообще отдельная журналистская удача.



Анастасия Попова, между прочим, за серию репортажей из Сирии в 2012 году указом Путина награждена медалью "За отвагу".

Пора давать Героя России, не иначе.

Анастасия Попова в эфире России-1 ответила критикам в обычном стиле российских ток-шоу.

Множество насмешек вызвал и текст о расследовании ФБК на сайте РИА Новости, в котором Путина поставили в один ряд со множеством свергнутых народом диктаторов.

Карина Орлова

Действительно!

А как для них всё хорошо закончилось, главное! Для всех! (Янукович хоть и жив, но русские ободрали его до нитки, что, конечно, лучше смерти, но... какая ж это жизнь без страусов!).

Елена Яковлева

Тот момент, когда надо тихонько постоять в сторонке и не мешать путинскому пропагандисту донести его мысль.

Кто-то счел текст фейковым, однако в том, что это не так, легко убедиться - его до сих пор можно прочесть на сайте РИА Новости.

Илья Вайцман

Ви таки не поверите, но они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЭТО ВЫДАЛИ.

«Эта бедная, старая невинная птица ругается, как тысяча чертей, но она не понимает, что говорит».

Некоторые комментаторы, впрочем, не верят, что такое можно было написать без фиги в кармане.

Константин Куцылло

Наглядный образец, как в современной России поставленные в невыносимые условия коллеги борются с режимом доступными методами: вот, убедитесь, они говорят - Хусейн, Чаушеску, Каддафи, Путин и прочие - это явления одного порядка.

Так снимем же шляпы в память самоотверженных журналистов Риа-Новости, возвысивших свой голос из глубокого подполья, не страшась пыток и расстрелов в подвалах.

А что сделал ты?

Сложно не заметить, что пропагандистские телешоу, где раньше старались лишний раз о Навальном не упоминать, в последние дни говорят только о нем, его семье, его сподвижниках и акции протеста, которую планирует ФБК.

Александр Невзоров​

Кремль продолжает каждый день, каждый час мастерить из Навального всемирный бренд. Каждый день Кремль возвеличивает эту фигуру.

Антон Орех

Навальный до такой степени мелкая личность и до такой степени совершенно никому не нужен, что пропагандисты говорят про него больше, чем про Путина. Киселев вообще движется по следам Навального везде, где бы он ни был — хоть в Томске, хоть в Германии.

не нужного никому Навального называют в телевизоре по имени с утра до ночи

Задача формулируется просто: показать зрителям, какой этот Навальный плохой. Но всё, что кроме некролога, можно считать рекламой! С некрологом, к сожалению, для Киселева, не сложилось — поэтому каждым новым извержением из себя дерьма, Дмитрий лишь повышает узнаваемость данного блогера среди аудитории своего «ящика». Пародируя расследование Навального, Киселев его рекламирует и у кого-то из тех, кто еще не посмотрел кино про дворец в Геленджике, может возникнуть желание поглядеть на знаменитые ёршики, аквадискотеку и прочие достопримечательности апарт-отеля имени Ротенберга.

Хотя, само собой, публика наша не очень вдумчива. Многие заранее относятся к Навальному скверно, и когда им покажут дом в Германии, где он жил, возмутятся еще больше, даже не пытаясь вникнуть в то, о чем рассказывал сам Навальный. На это и расчет. Швыряй на вентилятор погуще — наверняка что-то прилипнет.

[...]

Навальный, если помните, называл людей, которые помогают ему материально — это не тайна. Известно и кто оплачивал лечение в Берлине. Назвал Навальный и людей, которые вложились в стройку того, что теперь стал вдруг отелем в Геленджике. Который стоит 100 миллиардов рублей, а не 30 тысяч евро. Но главное, что самого не нужного никому Навального называют в телевизоре по имени с утра до ночи.

Дмитрий Колезев

Утром в поисках нашумевшего сюжета о «вилле Навального» в Германии полез смотреть вчерашний выпуск «Вестей недели с Дмитрием Киселевым» на YouTube. С секундомером не считал, но примерно половина из двухчасового выпуска была посвящена Навальному и протестам.

Понятно, что Навального там и в хвост и в гриву, но в целом в итоговой программе времени ему уделено, пожалуй, больше, чем Путину. При этом, конечно, его упорно именуют «блогером», а не политиком, пытаясь таким образом понизить статус. Но откуда тогда столько внимания «какому-то там» блогеру?

Интересно, как такое внимание федеральных каналов скажется на рейтингах Навального и его одобрении. Согласно последнему опросу «Левада-центра», доверие Навальному несколько выросло и теперь составляет около 5%. Шумиха вокруг Навального пробудила к нему интерес. Однако большая часть (56%) по-прежнему не одобряет деятельность Навального (19% одобряет). У 19% отношение к Навальному в последнее время ухудшилось у 9% улучшилось.

Судя по этим цифрам, до последнего времени пропаганда в целом эффективно справлялась с задачей дискредитации Навального. Да, пропаганда может казаться нам глупой, слишком топорной, назойливой... Но цифры показывают, что пока это работает. Посмотрим, как будет дальше. Тут можно переборщить и вызвать симпатии к объекту шельмования.

На самом деле, Навальному осталось прибавить всего пару процентных пунктов в рейтинге одобрения граждан, чтобы формально войти в топ-5 самых популярных политиков страны, согласно соцопросам. (Доверие соцопросам сейчас не обсуждаем).

Леонид Волков

Последние пару недель на федеральном телевидении творятся удивительные чудеса. Алексей Навальный превратился из человека, имя которого нельзя произносить, в главную тему для обсуждения в каждом политическом шоу. Не существует больше Украины и бандеровцев, не существует Беларуси и почти не слышно о загнивающем Западе. Остался только Навальный.

Корреспонденты федеральных каналов, словно юные фанатки, гоняющиеся за рок-звездой, ездят по местам, где когда-то бывал Навальный. Прикасаются к вещам, которые он мог трогать, анализируют каждую его фразу и жест.

Что произошло? Пали оковы цензуры? Не совсем.

В ролике на канале Навального соратники оппозиционера высказывают предположение, что все дело в том, что фильм о дворце в России посмотрели слишком многие - и теперь пропаганде нужно постараться, чтобы отменить его эффект.