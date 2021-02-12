Роналду первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков в соцсетях

Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым человеком, сумевшим набрать 500 миллионов подписчиков в социальных сетях. У него 261 миллион последователей в Instagram, 148 миллионов в Facebook и 91 миллион в Twitter.
36-летний португалец является нападающим итальянского клуба "Ювентус". Свою профессиональную карьеру он начал в португальском "Спортинге", затем перешёл в английский "Манчестер Юнайтед", позже – в испанский "Реал Мадрид".
Роналду является чемпионом Европы, пятикратным победителем Лиги наций и пятикратным обладателем "Золотого мяча". Специалисты признают его одним из лучших футболистов всех времен. Он является одним из самых высокооплачиваемых спортсменом мира.
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