Путин наградил 23-летнего сына владельца "Русской медиагруппы"

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени 23-летнего поп-певца ЮрКисса (Юрий Киселёв), который является сыном владельца "Русской медиагруппы" Владимира Киселёва. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Награда ЮрКиссу вручена с формулировкой "за большой вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

На канал ЮрКисса на YouTube подписано чуть менее 12 тысяч человек. Больше всего просмотров - 3,9 миллиона раз - набрал клип на песню "Будь смелей". Творчество исполнителя подвергается критике со стороны пользователей. На большинстве его видео количество дизлайков значительно превышает количество лайков, а комментарии носят негативный характер. Журналист Юрий Дудь во одном из своих интервью заявил, что творчество ЮрКисса напоминает ему "чехословацкую эстраду 1974 года".

В холдинг "Русская медиагруппа" Владимира Киселёва входят музыкальный телеканал RU.TV, радиостанции "Русское радио", "Хит FM", "Монте-Карло", "DFM" и "Maximum".