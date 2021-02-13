Умер олимпийский чемпион, писатель, политик Юрий Власов

В субботу, 13 февраля, в Москве скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов. Ему было 85 лет. Об этом сообщили российские СМИ.

"Юрий Власов сделал величайший вклад в мировой спорт и тяжелую атлетику. Он был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик", - так оценил заслуги Власова в интервью РБК-Спорт президент федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.



Власов стал первым, кто поднял над головой с помоста вес более 200 килограмм. Спортсмен установил 41 рекорд СССР и 31 рекорд мира.

ТАСС отмечает, что за свою спортивную карьеру Юрий Власов завоевал четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз устанавливал мировые рекорды.

После завершения спортивной карьеры Юрий Власов профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 годы возглавлял Федерацию тяжелой атлетики СССР. В 1996 году он участвовал в выборах президента России.

Наиболее крупным произведением литературного творчества Власова стала, "историческая исповедь" (жанр определил сам автор) "Огненный крест". В 1993 году вышло трёхтомное издание. Критики обратили внимание на то, что в этой трилогии Власов делает вывод о тождестве ленинизма и фашизма и противопоставляет христианскую нравственность большевизму.