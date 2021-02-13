На процесс по импичменту Трампа будут вызваны свидетели

В субботу 13 февраля в Сенате продолжились слушания по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Ранее ни адвокаты Трампа, ни менеджеры по импичменту не заявляли о намерении вызывать свидетелей, соообщает "Голос Америки". Это, как ожидалось, могло уже в субботу привести к выступлениям сторон с "окончательными аргументами", что означало бы и скорое окончательное голосование по вопросу о виновности Трампа.

Но утром в субботу, в начале заседания было проведено голосование по вопросу о вызове свидетелей. Ходатайство о вызове свидетелей поддержали все демократы и пятеро республиканцев.

В пятницу адвокаты Трампа завершили представление аргументов защиты. Это заняло три часа и выделенных регламентом 16-ти. Защита Трампа настаивает на том, что бывший президент не долен нести ответственность за нападение на Капитолий 6 января.



"Голос Америки" отмечает, что демократам будет трудно добиться вынесения обвинительного приговора. Для этого понадобились бы две трети голосов сенаторов - то есть все 50 от демократов и не менее 17 от республиканцев.