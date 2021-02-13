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В Вязьме захоронены останки солдат, погибших в 1812 году

Останки российских и французских солдат, погибших при отступлении армии Наполеона в ценкви Иоанна Предтечи в Вязьме, 8 февраля 2021

В Смоленской области в субботу, 13 февраля, перезахоронены останки русских и французских солдат, погибших при отступлении армии Наполеона в 1812 году. Агентство РИА Новости сообщило со ссылкой на главу администрации Вяземского района Инна Демидова, что церемония захоронения 126 человек состоялась на Екатерининском кладбище в Вязьме. Несмотря на метель и сильный мороз, в церемонии участвовали французские дипломаты, представители рода принцев Мюратов и императорского дома Романовых.

В ходе церемонии прозвучали гимны России и Франции, состоялась литургия с участием православных и католических священников. В мемориальных мероприятиях участвовали около ста реконструкторов в военной форме 1812 года и рота почетного караула.

Останки 120 солдат, погибших в Вязьме при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812 года, а также трёх женщин и трёх детей, были обнаружены в 2019 году российско-французской археологической экспедицией. По словам Инны Демидовой, все они похоронены в братской могиле. По её словам, точно определить какие из останков принадлежали солдатам какой армии оказалось невозможным.

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