Роскомнадзор заблокировал сайт издания "Спектр"

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России доступ к сайту зарегистрированного в Латвии интернет-издания "Спектр". Об этом сообщило само издание в своём телеграм-канале.

Блокировка произошла вечером в субботу, сайт перестал открываться у пользователей в России, из-за рубежа он по-прежнему доступен.

Как следует из письма Роскомнадзора, блокировка связана со статьёй "Идет охота на Волкова. Власти Литвы отказались арестовывать главу избирательных штабов Навального по запросу России", в которой власти усмотрели призывы к несогласованной акции. В статье цитировались твиты соратника Навального Леонида Волкова об акции, которую сторонники оппозиционера намерены провести сегодня, 14 февраля, в день святого Валентина. Акция называется "Любовь сильнее страха" - Волков призвал людей в определённое время выйти в свои дворы и поднять вверх мобильные телефоны с включёнными фонариками, в знак поддержки находящегося в СИЗО Алексея Навального.

Ранее Роскомнадзор потребовал от ряда СМИ удалить материалы с указанием времени проведения акции, а правоохранительные органы выступили с предостережениями о недопустимости участия в несогласованных акциях.

Активисты в Красноярске перед акцией сообщили, что получили предостережения от полиции "о недопустимости экстремистской и иной запрещённой деятельности".

Запланированные сторонниками Навального акции уже проходят - Леонид Волков, в частности, выложил фотографии их участников из Австралии.

В конце января и начале февраля в городах России состоялись несколько массовых уличных акций протеста сторонников Навального. Более 10 тысяч их участников были задержаны, многие отправлены под арест. Леонид Волков объявил, что акции протеста возобновятся весной, а акция 14 февраля пройдёт "в другом формате", чтобы по возможности избежать задержаний со стороны полиции.