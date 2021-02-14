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Байден и Трамп прокомментировали голосование об импичменте

Moldova - Trump Impeachment - Senatul american l-a achitat pe fostul președinte Donald Trump, în al doilea proces de impeachment, Washington, 13 februarie 2021

Президент США Джо Байден прокомментировал результаты голосования по делу об импичменте его предшественника Дональда Трампа в Сенате, заявив, что, хотя оно и не привело к осуждению Трампа, "суть обвинений не подлежит сомнению". По словам Байдена, даже те, кто проголосовал за оправдание Трампа по обвинению в подстрекательстве к мятежу, признали, что он несёт по крайней мере моральную ответственность за провоцирование нападения своих сторонников на Капитолий 6 января. Эти события, как и последовавший импичмент Трампа, Байден назвал "печальными страницами в истории" США, которые напомнили о хрупкости демократии.

Байден также отметил, что за осуждение Трампа проголосовали не только его оппоненты-демократы, но и 7 республиканцев, это беспрецедентный случай в истории.

Голоса в Сенате по вопросу об осуждении Трампа распределились так: 57 за и 43 против. Голосование прошло вечером в субботу, 13 февраля. Демократам, инициировавшим импичмент, не хватило 10 голосов – для осуждения президента необходима была поддержка двух третей сенаторов.

Заявление в связи с завершением процесса выпустил и Трамп. Он назвал процесс продолжением "охоты на ведьм". "Отражением печальной картины наших дней стало то, что представители одной политической партии в Америке получают возможность свободно пренебрегать принципом верховенства права... подвергать преследованиям, шантажу, замалчиванию и подавлению всех людей или точек зрения, с которыми они не согласны", – заявил бывший президент. Его аккаунты в большинстве соцсетей заблокированы, заявление распространили адвокаты Трампа.

Он был подвергнут импичменту в Палате представителей 13 января, ещё до истечения срока его полномочий. Суд в Сенате проходил, когда Трамп уже стал частным лицом. Формальное осуждение его в Сенате могло бы закрыть ему путь к пользованию привилегиями, полагающимися бывшим президентам, а также закрыть возможность баллотироваться на должность вновь.

Комментаторы отмечают, что результаты голосования показали, с одной стороны, что Трамп не потерял влияния на Республиканскую партию и после ухода с поста президента, с другой – что в партии есть и голоса, осуждающие его.

На сторону обвинения в Сенате встали сенаторы-республиканцы Ричард Берр, Билл Кэссиди, Бен Сассе, Лиза Мурковски, Митт Ромни, Пэтт Туми и Сьюзан Коллинз. Берр, Ромни, Сассе, Коллинз и Мурковски являются давними противниками Дональда Трампа в Республиканской партии, Туми собирается уйти из политики, а Билл Кэссиди, как пишет "Голос Америки", изменил свою точку зрения на действия Трампа 6 января только на этой неделе: ранее он голосовал в поддержку бывшего президента.

  • Впервые в истории США в отношении одного президента были проведены два процесса об импичменте. Первый состоялся в начале 2020 года, тогда Трамп также был оправдан.
  • Процесс по делу о втором импичменте продолжался чуть более недели. В субботу утром сенаторы с перевесом в 10 голосов поддержали предложение о вызове свидетелей, что могло бы затянуть процесс, однако в перерыве между заседаниями члены Палаты представителей – так называемые менеджеры по импичменту – и адвокаты Трампа заключили соглашение, позволяющее отказаться от этой идеи и перейти к изложению заключительных аргументов обеих сторон.

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