В Москве и Петербурге активистки организовали "Цепь солидарности"

В центре Москвы на улице Арбат 14 февраля - в день святого Валентина, который считается днём влюблённых - женщины организовали цепь солидарности с политзаключёнными.

В руках у участниц акции - красные сердечки с именами преследуемых по политическим мотивам и цветы. Активистки собрались у памятника Александру Пушкину и Наталии Гончаровой, впоследствии цепь растянулась по улице.

В приглашении на акцию говорилось: "В День всех влюблённых мы хотим выразить свою поддержку не только Юлии Навальной, семью которой долгие годы преследует государство за оппозиционную деятельность, но и всем женщинам-политзаключенным - всем, кого сейчас во время мирных протестов избивает и пытает полиция (как студентку Алёну Китаеву), всем, кто проводит свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках".

Среди упомянутых женщин, которые подвергаются преследованиям со стороны властей - художница и феминистка Юлия Цветкова, политики Любовь Соболь и Юлия Галямина, активистки Мария Алёхина и Люся Штейн, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, активистка из Ростова-на-Дону Анастасия Шевченко и другие. Против всех них возбуждены уголовные дела, как считают активистки, по политическим мотивам.

"Мы требуем немедленно освободить всех политических заключенных, прекратить сфабрикованные уголовные и административные дела. Мы требуем прекратить пытки на акциях и в овд и насилие в адрес мирных протестующих. Мы требуем реализации своего права на свободу мирных собраний. Мы требуем свободу Навальному, Цветковой, Соболь, Ярмыш, Алёхиной, Шевченко и многим другим политическим заключенным" - говорится в сообщении.

"Цепь солидарности" организовали и активистки в Петербурге.

В акциях участвуют десятки людей.

Формат женских цепей солидарности появился в Беларуси во время акций протеста 2020 года.