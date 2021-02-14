В Казани после согласованного митинга задержали 9 человек

В Казани после окончания согласованного митинга сотрудники ОМОН и полиции задержали несколько человек. По данным ОВД-Инфо, задержанных не менее девяти.

Издание "Ветер" сообщает, что задержаны активисты организации "Социальная альтернатива". ​Они развернули на акции баннер о проведении "женской забастовки".

Митинг в Казани был согласован с властями. Его темой был протест против "задержаний и репрессий и изменение выборного законодательства". Акцию заявили только на 200 человек, поэтому много людей находились за огороженной территорией - сообщает Идель.Реалии. Людей было меньше, чем на несогласованных акциях солидарности с Алексеем Навальным в январе.

Организаторами выступили лидеры объединённой демократической оппозиции в Татарстане. Лидер местного отделения "Яблока" Руслан Зинатуллин призвал на митинге граждан к объединению и попросил всех, кто мог и хотел бы уехать из России, не делать этого.