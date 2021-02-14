МВД Беларуси сорвало музыкальный фестиваль: задержаны 68 человек

Белорусская милиция сорвала музыкальный фестиваль под городом Смолевичи, сообщает издание Tut.by.

По информации СМИ, в концерте участвовали группы "Разбітае сэрца пацана", Panska Moc, Ok-Band и певица Валерия Суровицкая. Они были выведены из зала вместе со зрителями и доставлены в местное отделение милиции. Всего задержано свыше семидесяти человек. На них составляют протоколы о нарушении порядка организации массовых мероприятий.

В МВД Беларуси заявили, что пресекли "нелегальную акцию". Якобы под видом музыкальной вечеринки собрались "активисты деструктивных телеграм-каналов". В ведомстве отметили, что они использовали бело-красно-белую оппозиционную символику.