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Трое украинских солдат погибли при взрыве на востоке Украины

Пророссийские сепаратисты на учениях вблизи Горловки (архив)

Украинское командование сообщило о гибели при взрыве троих военнослужащих на востоке Украины, у посёлка Новолуганское. Всего за минувшую неделю в зона конфликта погибли пять украинских военнослужащих.

Офис президента Украины Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах, заявил, что для расследования обстоятельств гибели солдат в Донецкую область направлены министр обороны и начальник штаба вооружённых сил.

Необходимо незамедлительное расследование, чтобы не дать повториться подобной трагедии в будущем, сказал президент. 15 февраля он возвращатся на родину и заслушает доклады обоих военачальников о произошедшем, сообщает офис главы государства.

В конфликте на востоке Украины между армией и пророссийскими сепаратистами, который продолжается с весны 2014 года, погибли более 13 тысяч человек.

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