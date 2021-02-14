Трое украинских солдат погибли при взрыве на востоке Украины

Украинское командование сообщило о гибели при взрыве троих военнослужащих на востоке Украины, у посёлка Новолуганское. Всего за минувшую неделю в зона конфликта погибли пять украинских военнослужащих.



Офис президента Украины Владимира Зеленского, находящегося с официальным визитом в Объединённых Арабских Эмиратах, заявил, что для расследования обстоятельств гибели солдат в Донецкую область направлены министр обороны и начальник штаба вооружённых сил.



Необходимо незамедлительное расследование, чтобы не дать повториться подобной трагедии в будущем, сказал президент. 15 февраля он возвращатся на родину и заслушает доклады обоих военачальников о произошедшем, сообщает офис главы государства.



В конфликте на востоке Украины между армией и пророссийскими сепаратистами, который продолжается с весны 2014 года, погибли более 13 тысяч человек.