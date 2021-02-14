Президент Макрон допустил применение "Спутник-V" во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к коллективным международным действиям в борьбе с Covid-19. В интервью изданию "Журналь дю Диманш" (JDD), он высказался за незамедлительные усилия и за то, чтобы чтобы "русские и китайцы" присоединились к широким многосторонним усилиям по борьбе с пандемией. Условием такого сотрудничества, однако, по словам Макрона, должна стать "необходимая сертификация вакцин на уровне Всемирной организации здравоохранения". Об этом сообщает Международное французское радио.



Ранее, 3 февраля, Макрон рассказал в другом интервью, что отправил научную миссии в Россию для проведения обмена мнениями с российскими коллегами. Он оценил состоявшиеся консультации как "позитивные". По словам Макрона, если Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину к применению, то решение правительства станет "не политическим, а научным".



Тогда же глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уточнил позицию правительства в эфире радиостанции Europe 1: "Если вакцина "Спутник V" будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств и французским Высшим советом по здравоохранению, то французские власти не будут препятствовать её распространению. У вакцин нет национальности. Важно получить работающее лекарство", - подчеркнул министр.