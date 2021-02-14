Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к коллективным международным действиям в борьбе с Covid-19. В интервью изданию "Журналь дю Диманш" (JDD), он высказался за незамедлительные усилия и за то, чтобы чтобы "русские и китайцы" присоединились к широким многосторонним усилиям по борьбе с пандемией. Условием такого сотрудничества, однако, по словам Макрона, должна стать "необходимая сертификация вакцин на уровне Всемирной организации здравоохранения". Об этом сообщает Международное французское радио.
Ранее, 3 февраля, Макрон рассказал в другом интервью, что отправил научную миссии в Россию для проведения обмена мнениями с российскими коллегами. Он оценил состоявшиеся консультации как "позитивные". По словам Макрона, если Европейское агентство лекарственных средств одобрит российскую вакцину к применению, то решение правительства станет "не политическим, а научным".
Тогда же глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан уточнил позицию правительства в эфире радиостанции Europe 1: "Если вакцина "Спутник V" будет одобрена Европейским агентством лекарственных средств и французским Высшим советом по здравоохранению, то французские власти не будут препятствовать её распространению. У вакцин нет национальности. Важно получить работающее лекарство", - подчеркнул министр.
Президент Макрон допустил применение "Спутник-V" во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал к коллективным международным действиям в борьбе с Covid-19. В интервью изданию "Журналь дю Диманш" (JDD), он высказался за незамедлительные усилия и за то, чтобы чтобы "русские и китайцы" присоединились к широким многосторонним усилиям по борьбе с пандемией. Условием такого сотрудничества, однако, по словам Макрона, должна стать "необходимая сертификация вакцин на уровне Всемирной организации здравоохранения". Об этом сообщает Международное французское радио.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.