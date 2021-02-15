СК завел дело об убийстве после смерти осужденного за теракт

В исправительной колонии № 27 Приморского края обнаружен мертвым Халид Хугуев, осужденный за организацию терактов в гостинице "Интурист" и торговом центре "Охотный ряд" в Москве в 1999 году. По версии следствия, в ходе конфликта Хугуева убил другой заключенный. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело.
"13 февраля в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался. Причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого",— говорится в сообщении.
- Взрыв в гостинице "Интурист" в Москве произошел в апреле 1999 года. Пострадали 11 человек, в том числе десятимесячный ребёнок. Взрыв в в торговом комплексе "Охотный ряд" произошёл 31 августа 1999 года. Пострадали 40 человек, одна из раненых позже умерла в больнице. За организацию взрывов был осужден Халид Хугуев, за исполнение – Магумадзаир Гаджиакаев. Первому назначили 25 лет колонии, второму – 15. В 2010 году Верховный суд снизил меру наказания Хугуеву до 22 лет колонии, а Гаджиакаеву – до 13 лет. По версии следствия, заказчиком обоих терактов был Шамиль Басаев.
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