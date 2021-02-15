СК завел дело об убийстве после смерти осужденного за теракт

В исправительной колонии № 27 Приморского края обнаружен мертвым Халид Хугуев, осужденный за организацию терактов в гостинице "Интурист" и торговом центре "Охотный ряд" в Москве в 1999 году. По версии следствия, в ходе конфликта Хугуева убил другой заключенный. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело.

"13 февраля в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался. Причиной ссоры стали оскорбления со стороны потерпевшего в адрес подозреваемого",— говорится в сообщении.