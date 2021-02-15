В Чечне бывший прокурор взыскал 15 млн рублей с URA.RU за новость о ДТП

В Чечне районный суд взыскал 15 миллионов рублей с новостного сайта URA.RU в пользу бывшего прокурора Мурата Залзаева. Юристы агентства подали апелляцию — Верховный суд Чечни рассмотрит ее 18 февраля, сообщает издание.

Поводом для иска стала новость URA.RU под заголовком "В Чечне сотрудник прокуратуры погубил трех человек. Люди сгорели в машине заживо". Сейчас публикация удалена.

В ней сообщалось об автомобильной аварии, произошедшей 26 августа 2017 года в Грозном. Столкнулись Toyota Camry, за рулем которой находился заместитель прокурора Урус-Мартановского района республики Мурат Залзаев, и "Лада Приора". От травм и ожогов после взрыва автомобиля "Лада" погибли три человека.

После этого издание URA.RU опубликовало новость на основе сообщений телеграм-канала Mash и сайта Russia Today. Позднее следствие установило, что Залзаев не виновен в аварии.

Мурат Залзаев заявил, что из-за новости URA.RU ему пришлось уволиться из прокуратуры.

Редакция URA.RU называет сумму компенсации в 15 миллионов рублей беспрецедентной, а также отмечает, что решение по иску вынес суд, в котором Залзаев много лет проработал гособвинителем.