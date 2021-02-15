В Москве санитара ковидного госпиталя уволили после акции с фонариками

Санитара Саиданвара Сулаймонова, который работал в московском ковидном госпитале в ледовом дворце в Крылатском, уволили после того, как он опубликовал в твиттере фотографию, сделанную в день акции "Любовь сильнее страха" в поддержку Алексея Навального.



“Мне сообщили после моей публикации. Просто главный менеджер сказал, чтобы я не грустил и что я покидаю работу. Все всё понимали. Сказали, что фоткать нельзя в госпитале и тем более в поддержку митингов”, – рассказал Сулаймонов “МБХ медиа”.

В твиттере он сообщил, что решение об увольнении было принято старшими менеджерами, так как он работал на компанию, которая сотрудничает с госпиталем. "Увольнение прошло тихо и спокойно. Попросили забрать все вещи из шкафчика и ключи от раздевалки попросили обратно. Вот так в одночасье я лишился работы из-за своей гражданской позиции. Вот так в России поступают со всеми инакомыслящими. Вот так в России нет репрессий в сторону неугодных", – написал Сулаймонов.

Он проработал санитаром в ковидном госпитале два с половиной месяца. При этом трудовые отношения с ним не были оформлены официально, трудовой договор не заключался.

Представители профсоюза "Альянс врачей" предложили Сулаймонову юридическую помощь, поскольку, по их мнению, при увольнении санитара были нарушены его права.