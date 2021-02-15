Transparency: семья замгенпрокурора связана с вывозом нефрита в Китай

Российское отделение Transparency International и издание "Важные истории" опубликовали расследование, которое связывает Дмитрия Захарова — сына заместителя Генпрокурора России Алексея Захарова — с компанией, занимавшейся вывозом нефрита из Иркутской области в Китай. Речь идет об иркутском предприятии "Байкалкварцсамоцветы", владельцев которой в 2013 году власти Австралии заподозрили в отмывании денег.

В 2013 австралийская финразведка заморозила около 30 млн долларов на счетах нескольких владельцев "Байкалкварцсамоцветов" из-за подозрения в отмывании денег с использованием торговых операций (занижение стоимости и объемов перевозимого товара). Полиция Австралии обращалась в Генпрокуратуру с запросом о помощи в расследовании против иркутян, однако ответа на него не получила.

Сын замгенпрокурора Дмитрий Захаров стал владельцем 16% фирмы "Део", которой принадлежат "Байкалкварцсамоцветы", в 2015 году. На тот момент ему был 21 год, он учился на четвертом курсе Московского государственного юридического университета. На вопрос журналистов, как в столь юном возрасте он оказался совладельцем нефритового бизнеса, он отвечать отказался.

С 2015 года Захаров-младший стал обладателем нескольких дорогих объектов недвижимости. Так, он владеет квартирой площадью 135 квадратных метров в ЖК "Дом на Смоленской набережной". В среднем аналогичные квартиры стоят около 135 млн рублей. Дмитрию Захарову также принадлежит квартира стоимостью порядка 50 млн рублей в ЖК "Мосфильмовский".

"В Австралии действует закон, по которому банки обязаны отчитываться о кассовых операциях размером от 10 тысяч долларов перед австралийской финансовой разведкой (AUSTRAC)", — говорит бывший юрист финансовой разведки Рассел Уилсон. Эксперт отмечает, что, если федеральная полиция Австралии обратила внимание на ситуацию, это может означать, что по делу могло начаться взаимодействие между правоохранительными органами России и Австралии. Но, видимо, это взаимодействие не получило продолжения — или расследование затронуло "политически чувствительный" вопрос. Уилсон отмечает, что в Австралии информация о судебном деле редко становится закрытой: возможно, в данном случае так случилось из-за политики, а может быть, из-за того, что расследование все еще идет.

Бабушка Дмитрия и мать замгенпрокурора, 78-летняя пенсионерка Валентина Захарова, переехавшая из Воронежской области в Подмосковье в начале нулевых, владеет несколькими квартирами общей стоимостью более полумиллиарда рублей. Среди ее недвижимости — дом в Митрополье, расположенный на участке 1360 квадратных метров и 227-метровая квартира в элитном комплексе Knightsbridge Private Park в Хамовниках с тремя парковочными местами стоимостью по 7,5 млн рублей каждое.