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Деньги на Свободе

Вынужденная коррупция и манипуляции с курсом. Как режим пытается нащупать уплывающую из-под ног опору

Почему деньги печатают в США, а цены растут в России, почему Центральный банк перестал снижать ставки и когда ждать повышения, как инвесторы отреагировали на перспективу разрыва отношений с ЕС – об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Полная видеоверсия программы:

Комитет Госдумы по местному самоуправлению поддержал внесенный правительством во второй половине декабря прошлого года (а оттого оставшийся практически незамеченным) законопроект, который освобождает чиновников, депутатов, судей и прочих представителей власти от ответственности за коррупционные действия, если они были совершены "по вынуждающим обстоятельствам". К таковым относятся не только стихийные бедствия, вроде пожаров, наводнений или столкновения Земли с небесной осью, но и эпидемии. А раз речь в законопроекте зашла об эпидемии, депутаты и вовсе предложили придать закону обратную силу и начать освобождать от ответственности за коррупционные действия всех перечисленных представителей власти с 1 марта 2020 года. Еще одна любопытная деталь заключается в том, что к "вынуждающим обстоятельствам" отнесены и международные санкции.

И тут рвение охранителей режима становится гораздо более объяснимым. И раньше-то попадание в санкционные списки многими воспринималось чуть ли не как получение ордена "За заслуги перед Отечеством", как неоспоримое доказательство собственной лояльности. А теперь к этому может добавиться индульгенция на совершение коррупционных действий. Такая типично средневековая награда суверена верным вассалам – карт-бланш на воровство и беззаконие. Кто-то может мне возразить, что в законопроекте речь о таких безобидных вещах, как неподача декларации о доходах или конфликт интересов. Но конфликт конфликту рознь. Когда облеченный властью человек проводит время во дворце за 100 миллиардов, который записан на его друга-бизнесмена, это тоже конфликт интересов. Но это так, небольшой мазок в картине современной России, ничего принципиально в этой картине не меняющий.

По-настоящему важная новость пришла в минувшую пятницу из Банка России, который по результатам заседания совета директоров опять оставил ставку рефинансирования на уровне 4,25%. Это решение было ожидаемым, но после его оглашения состоялась традиционная пресс-конференция главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

В переводе на человеческий язык, ставки в России снижаться больше не будут, хотя еще в конце прошлого года все ждали, что уж до 4-то процентов Банк России цикл снижения ставок доведет. А пассаж о темпах перехода к нейтральной политике и вовсе означает, что ставки будут повышаться, поскольку нынешний уровень ЦБ определяет как "мягкий". И дело это решенное, вопрос лишь в темпах. Аналитики Альфа-Банка считают, что повышения ставок можно ждать уже в апреле.

И для российского бизнеса, и для обремененных долгами граждан эта новость – плохая. С надеждами рефинансировать кредиты по более низкой ставке и уменьшить стоимость обслуживания долга можно распрощаться окончательно. А банки так и не опустили ниже 10 процентов ставки, под которые реально готовы давать кредиты, что бы ни говорилось в рекламных объявлениях. На поверку всегда оказывается, что низкие проценты действуют только при условии покупки страховки, а с ее учетом придется платить 14–15% с той суммы, которую заемщик получает на руки.

Резкий разворот в политике Банка России объясняется разгоном потребительской инфляции, которая является для ЦБ главным ориентиром. А рост цен перевалил за 5%. По итогам января инфляция в годовом выражении выросла на 5,2%.

Если задуматься, любопытная получается картина. Деньги печатают триллионами (и раздают их) в Америке и, в меньшей степени, в Европе – а цены на продукты и услуги растут в России, где Минфин и Центробанк чуть ли не соревнуются в консерватизме и ответственности. Ценой этих несомненных достоинств является заметное отставание реальных располагаемых доходов населения от динамики ВВП. Грубо говоря, растет ли в России экономика или стагнирует – доходы снижаются. А когда экономика сокращается, доходы падают еще быстрее. Но и это искусственное сокращение потребительского спроса, как выясняется, не гарантия низкой инфляции. Откуда она берется? Все очень просто. Вот, например, цена на нефть на прошлой неделе вернулась на уровни конца 2019-го – начала 2020 года, то есть столько баррель стоил, когда не было ни пандемии, ни локдаунов, ни драматического падения спроса и последующего обвала. А доллар и евро по-прежнему стоят на 10–15 рублей дороже, чем до кризиса. Главный источник слабости национальной валюты лежит в политической сфере. При этом Путина и особенно его окружение ситуация вполне устраивает, потому что сейчас "Роснефть", которую возглавляет Игорь Сечин, с каждой проданной бочки нефти получает на 700–900 рублей больше, чем до кризиса. В выигрыше и "Газпром", и другие экспортеры сырья. А расплачивается население – всякий раз, когда отправляется за покупками.

И еще, раз уж речь зашла об экспортерах. Вернемся к ситуации с "неосторожным" высказыванием главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова о готовности к разрыву отношений с Евросоюзом. Эту фразу буквально клещами вытащил из Лаврова Владимир Соловьев, который брал у министра интервью. И посмотрим на реакцию валютного рынка на графике курса доллара в этот день.

Картина типичная для манипулятивной игры или инсайдерской торговли. Похожие "горбы" рисовали акции Game Stop и других компаний, которые пытались загнать в небеса игроки с Reddit, или цены на серебро в ходе скоординированной там же спекулятивной атаки. Глядя на этот график, в голову приходит крамольная мысль о том, что кому-то просто захотелось подороже продать часть валютной выручки. А заодно наспекулировать себе на новый "бентли".

Расследовать такого рода инциденты должен регулятор, Банк России. Но я не удивлюсь, если никакого расследования не будет. Просто потому, что в условиях, когда Кремль в глазах его обитателей превратился в осажденную крепость, которую вот-вот начнут штурмовать то ли внешние, то ли внутренние враги, "своим" можно простить и не такие "шалости". И законопроект о прощении "вынужденной" коррупции, кстати, ровно о том же. Но все эти усилия тщетны. Чем сильнее Путин цепляется за власть, тем больше людей внутри страны его ненавидит, а за ее пределами – презирает. Это не мешает отдельным гражданам пользоваться режимом. Одни продают нефть и другие природные ресурсы, расплачиваясь дворцами, другие торгуют дедушкой-ветераном. Ненависти и презрения это не отменяет, скорее наоборот. Торгуясь с собственной совестью, гораздо проще переложить ответственность на режим и персонально Путина, который выстроил систему, где лучше живется тем, кто торгует нефтью и дедушками. Процесс принял необратимый характер. И направление его у всех перед глазами. Путин стремительно скатывается к статусу своего белорусского коллеги-диктатора Александра Лукашенко. С той лишь разницей, что за спиной Лукашенко есть Путин, который в случае нужды и денег подкинет, и другую помощь пообещает. А у Путина только друзья-олигархи, ОМОН и Росгвардия, которые ответственность за собственные преступления с удовольствием делегируют на самый верх властной пирамиды. Сделать со стремительно уплывающей из-под ног опорой ничего нельзя, процесс принял необратимый характер. Можно только уйти, но уходить страшно.

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