В Москве вместо марша памяти Немцова планируют возложить цветы

В Москве организаторы марша памяти Бориса Немцова решили не проводить шествие в этом году в день убийства политика 27 февраля. Они обратились к мэрии столицы с просьбой не препятствовать возложению цветов на Большом Москворецком мосту около Кремля, где был застрелен Немцов 6 лет назад.

Организаторы заявили, что знают о действии на территории Москвы указа мэра города, который ограничивает проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. В обращении к главе столицы говорится, что граждане пришедшие возложить цветы "будут стремиться соблюдать социальную дистанцию, а также планируют использовать медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты от инфекции". Письмо подписали Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Бойко, Сергей Давидис, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Муратов, Вадим Прохоров, Николай Рыбаков.