В Москве вместо марша памяти Немцова планируют возложить цветы

В Москве организаторы марша памяти Бориса Немцова решили не проводить шествие в этом году в день убийства политика 27 февраля. Они обратились к мэрии столицы с просьбой не препятствовать возложению цветов на Большом Москворецком мосту около Кремля, где был застрелен Немцов 6 лет назад.
Организаторы заявили, что знают о действии на территории Москвы указа мэра города, который ограничивает проведение массовых мероприятий из-за распространения коронавируса. В обращении к главе столицы говорится, что граждане пришедшие возложить цветы "будут стремиться соблюдать социальную дистанцию, а также планируют использовать медицинские маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты от инфекции". Письмо подписали Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Сергей Бойко, Сергей Давидис, Владимир Кара-Мурза, Дмитрий Муратов, Вадим Прохоров, Николай Рыбаков.
- Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Заказчики убийства до сих пор не установлены. Марши памяти Немцова проходят в городах России ежегодно.
- Суд над убийцами Немцова приговорил пятерых российских граждан, выходцев из Чечни, к тюремному заключению со сроками от 11 до 20 лет. Заказчик убийства до сих пор не установлен.
- Бывший адвокат Бориса Немцова, ныне – представитель дочери убитого политика Вадим Прохоров заявил агентству ТАСС, что предполагаемого следствием организатора убийства, Руслана Мухудинова, могли задержать в городе Новый Уренгой. ТАСС приводит слова Прохорова о том, что срок следствия по делу об убийстве Немцова продлён до мая 2020 года, однако никаких следственных действий не проводится.
- Первый марш памяти Бориса Немцова прошёл в 2015 году, на следующий день после убийства политика. В нём участвовали более 50 тысяч человек.
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