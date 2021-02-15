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Главой ВТО стала финансист из Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала

Нгози Оконджо-Ивеала (архивный снимок)

Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) утвердил кандидатуру экс-министра финансов Нигерии на пост главы ВТО. 66-летняя Нгози Оконджо-Ивеала стала первой женщиной и первой африканкой на посту генерального директора Всемирной торговой организации. Как сообщается на сайте ВТО, срок её полномочий начнется 1 марта и истечёт 31 августа 2025 года.

Нгози Оконджо-Ивеала — нигерийско-американский экономист и эксперт по международному развитию. Входит в советы директоров Standard Chartered Bank, Twitter, Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) и Африканского агентства по рискам (ARC). 5 февраля 2021 года правительство США одобрило кандидатуру Оконджо на должность генерального директора Всемирной торговой организации.

Оконджо-Ивеала занимала пост министра финансов Нигерии дважды, в 2003 по 2006 и с 2011 по 2015 годы. 25 лет поработала во Всемирном банке экономистом по вопросам развития и, затем, управляющим директором по операциям.

  • ВТО - международная организация, созданная 1 января 1995 года для содействия либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. ВТО образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключённого в 1947 году.​
  • Россия вступила в ВТО в 2012 году, после 18 лет переговоров, став 156-м членом этой организации. Среди обязательств, которые взяла на себя Россия - снижение таможенных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, промышленные товары, иностранные лекарства и медоборудование, химическую продукцию, автомобили и другие товары. В ответ страны, входящие в ВТО, должны были снять или снизить ограничения на импорт российской продукции.

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