Зоя Светова награждена французским орденом Почётного легиона

Правозащитница и журналистка Зоя Светова награждена орденом Почётного легиона - высшим знаком отличия и признания особых заслуг во Франции. По словам Световой, соотвествующий указ был подписан президентом страны ещё в конце сентября прошлого года, но уведомление о нём она получила только накануне.

Зоя Светова, дочь известного советского писателя-диссидента Феликса Светова, занимается правозащитной деятельностью более двадцати лет. Она является лауреатом премии Amnesty International "Права человека и укрепление гражданского общества в России", премии имени Герда Буцериуса "Свободная пресса Восточной Европы" и премии Московской Хельсинкской группы в области защиты прав человека.

Как журналистка Светова сотрудничала с десятками СМИ - и, в частности, работала на Radio France.

В 2011 году Светова написала книгу "Признать невиновного виновным" о судебной и пенитенциарной системах в России.