Выставка яиц Фаберже в Петербурге вызвала сомнения в их подлинности

Крупная выставка Дома Фаберже в Эрмитаже вызвала противоречивые отклики среди специалистов, некоторые из которых высказали сомнения в подлинности ряда экспонатов. Русская служба Би-би-си изучила спор и обнаружила необычную коллекцию искусства с центрами в Петербурге, Германии и Италии, связанную с петербургским бизнесменом - знакомым Путина и бывшим бизнес-партнером Ротенбергов.



В начале января лондонский арт-дилер и коллекционер Андрей Ружников написал открытое письмо директору Эрмитажа, в котором назвал подделками и "вульгарным новоделом" ряд предметов на выставке "Фаберже ‒ ювелир Императорского двора".

Ведущие российские и западные исследователи ювелирного дома Фаберже разделяют сомнения в оригинальности экспонатов, часть которых связана с Константином Голощаповым - некоторые СМИ называют его другом президента России.



В публикации Би-би-си сообщается, что журналисты этой медийной компании обнаружили в Италии культурный фонд, основанный женой Голощапова. В качестве почётного президента фонда числится директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Фонд посвящен наследию Леонардо да Винчи. Подобно нынешней выставке в Санкт-Петербурге, этот фонд проводит выставки работ, которые вызывают сомнения среди многих специалистов и знатоков творчества да Винчи.