Полицейский, уволившийся из-за разгонов митингов, заявил об угрозах 

Бывший сотрудник подмосковной полиции Николай Королёв, уволившийся из МВД из-за нежелания разгонять акции в поддержку Алексея Навального, пожаловался в ведомство на угрозы, которые поступают ему в социальных сетях от неизвестных.

Как рассказал Королёв изданию "МБХ медиа", в одном из сообщений ему угрожают тем, что "найдут и закопают", в другом - тем, что пришлют по адресу его проживания "шпану", которая уколет бывшего полицейского "спидозной иглой", в третьем в нецензурной форме написано, что Королёв ответит за то, что выбросил полицейскую форму.

О том, что капитан полиции, старший инспектор кинологической службы МВД Николай Королёв уволился с работы после того, как получил приказ принять участие в разгоне протестующих, сообщило в январе издание "Проект". Королёв объяснил свой поступок тем, что приказ противоречил его убеждениям. Он записал видеообращение к коллегам с просьбой "не бить свой народ", а также демонстративно выкинул полицейскую форму в помойку.

Сейчас, по словам Королёва, в центральном аппарате МВД России "решают что с ним делать дальше". При этом бывший полицейский говорит, что "расклад для него неутешительный".

В начале февраля стало известно об ещё одном случае отказа работать в МВД из-за приговора Алексею Навальному и разгона уличных акций в поддержку оппозиционера. Тогда в городе Иваново старший лейтенант полиции Сергей Римский записал видеообращение к коллегам, в котором заявил, что "власть демонстративно идёт на беспредел, осуществляя политические репрессии в чистом виде", и отметил, что в стране настал момент, "когда уже нельзя оставаться в стороне".