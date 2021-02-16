В России в 20 раз больше жертв домашнего насилия, чем говорит МВД

Почти две трети (61%) женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия, подсчитали участники проекта Консорциума женских неправительственных объединений, победившего в онлайн-хакатоне социальных дата-проектов "Прожектор-2021".

Авторы проекта проанализировали приговоры российских судов за 2018 год по статьям об убийстве, об убийстве в состоянии аффекта и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Предварительно участники проекта вручную промаркировали более 500 приговоров, выделив из них случаи, где погибали жертвы домашнего насилия. На основе этой маркировки программа научилась сама сортировать приговоры и затем проанализировала более двух тысяч дел, возбужденных по преступлениям против женщин.

На основе этих данных, исследователи установили, что 61 процент от общего числа убитых женщин в 2018 году погибли от рук партнеров или родственников.

По данным Росстата, за этот год убили 8300 женщин, следовательно, жертв домашнего насилия среди них было около пяти тысяч. Эти данные в 20 раз превышают данные полиции о жертвах домашнего насилия. По статистике МВД, за 2018 год во время семейно-бытовых конфликтов погибли 253 женщины. Авторы проекта отметили, что их данные (61%) совпадают со средним мировым уровнем домашнего насилия, приведенными ООН (58%).

Кроме того, участники проекта установили, что на жертв домашнего насилия приходится почти каждое пятое убийство в России . Это в 15 раз больше, чем считают в МВД (1,2%).

Год назад "Новая газета" и "Медиазона" провели совместное исследование, которое показало, что четыре из пяти женщин в России, осуждённых в 2016–2018 годах за умышленное убийство, в действительности защищались от домашнего насилия.